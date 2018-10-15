freeze написав:
Не, у нас всё оплачивается на счет ОСМД одной платежкой, а потом уже ОСМД раскидывает по поставщикам услуг.
тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
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Додано: Суб 20 жов, 2018 14:35
тобто нема прямих договорів?
е.е. ПА2.50КВТ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:40
По 1,68.
Да, в принципе 100 льготных кВт - или сколько там положено по стране - оплачиваются по бОльшему тарифу.
Была попытка инициативной группы переключить на отдельные договора на Облэнерго, чтобы еще можно было двухконтурные счетчики ставить, но инициативу поддержали несколько человек, остальным как я понимаю лень.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:44
по моєму, ОСББ не передає доки в обленерго,
і займатися розподілом е.е. воно, думаю, має мало законних підстав,
рано чи пізно хтось когось вжухає через це
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ОСМД платит по счетчику на входе за все потребление ЖК. Облэнерго это очень удобно и они всячески препятствуют переходу на отдельные лицевые счета. У нас процесс перехода занял почти два года и завершился успешно только благодаря нескольким влиятельным жильцам.
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Обычно крышная котельная сопровождается счетчиком на тепло и возможность отключить или регулировать тепло. Неплательщики могут только задолжать за отопление МОПов, которое тоже можно отключить или уменьшить, если дом слабо заселен.
Он просто забыл утеплить дымоход. Обычно, при хорошо утепленном дымоходе проблем с конденсатом нет.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:02
рожевоокулярні новини
https://news.finance.ua/ru/news/-/436962/ekspert-rasskazal-kto-otnositsya-k-srednemu-klassu-v-ukraine
Украине средним классом можно считать семьи с доходом от 10 тыс. грн на одного члена семьи. Таких сейчас примерно 17%, рассказал экономист Михаил Кухар.
“У нас не существует корректной статистики теневых – то есть реальных доходов населения. В 2008 году более 33% населения Украины подпадали по уровню и образу жизни под критерии среднего класса. Имели доходы от 400 долларов на одного члена семьи. Конечно, во время кризисов 2009 и 2014 годов количество представителей среднего класса уменьшилось.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У нас квартирные счетчики ставят сами жильцы, кто не поставил, тот платит за м2. Если на счет ОСМД ил УК не приходят деньги за отопление от жильцов, то им нечем рассчитаться за газ для крышной котельной. И газ отключают. Всему дому.
В свежих новостроях часть квартир стоит без ремонта и жильцов, но отопление в них не отключено. Кто должен оплатить газ для отопления этих квартир, если собственники даже не появляются?
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:12
Страны Центральной и Восточной Европы показывают сильный рост. В Латвии, Словении и Венгрии цены на жилье увеличились на 12-14% за год к июню 2018-го. Рост экономики, снижение уровня безработицы и более широкие возможности по предоставлению ипотечных кредитов способствуют укреплению этих рынков.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:15
а потом проходит 5 лет и додедывают остальные, потом смена собственника и снова жужу
главное оружие рашистов - ложь
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