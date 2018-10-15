Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:50000 грн/месяц мож надо кому?
Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле?
vano80 написав:Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле?
так это ж опция, а не обязаловка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав: В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.
тупо вибиваєш двері, і тобі навіть дрібне хуліганство не пришиють.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.