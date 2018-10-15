Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:50000 грн/месяц мож надо кому?
Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле?
vano80 написав:Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле?
так это ж опция, а не обязаловка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Итак, если вы вернулись домой и увидели, что соседи без вашего разрешения установили тамбур и не хотят давать ключи, вы имеете право:
1. Выбить дверь, срезать замок болгаркой, снести тамбур (если, конечно, вы владелец квартиры, и у вас есть документы).
2. Вызвать милицию, если соседи силой не пускают вас домой.
3. Подать в суд, если соседи снова без вашего согласия установили дверь, снова срезать замок и снова вызвать милицию.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Итак, если вы вернулись домой и увидели, что соседи без вашего разрешения установили тамбур и не хотят давать ключи, вы имеете право:
1. Выбить дверь, срезать замок болгаркой, снести тамбур (если, конечно, вы владелец квартиры, и у вас есть документы).
2. Вызвать милицию, если соседи силой не пускают вас домой.
3. Подать в суд, если соседи снова без вашего согласия установили дверь, снова срезать замок и снова вызвать милицию.
Это ставят на других этажах. Не на моем.
тоді це не твоя справа, якщо не порушуються норми безпеки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.
Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете?? Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------