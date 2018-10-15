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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2386238723882389>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:В свежих новостроях часть квартир стоит без ремонта и жильцов, но отопление в них не отключено. Кто должен оплатить газ для отопления этих квартир, если собственники даже не появляются?

У меня теплосчетчик и вентиль стоят в шкафу в коридоре. Не сложно пройтись и отключить всем должникам тепло, чтобы их долг не увеличивался.
Если мало человек живет, МОПы тоже можно топить по минимуму.

Вообще проблем неплатежей должна решаться просто - отключили услугу, потом в суд и забрали квартиру. Но не в нашей стране победившей анархии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:38

50000 грн/месяц
мож надо кому?Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:45

  kingkongovets написав:50000 грн/месяц
мож надо кому?Зображення


Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:50

  vano80 написав:Я бы пошел. Мог бы за половину месяц побыть учеником. Только ему наверно надо надо "до 30 лет, высшее образование и 10 лет опыта работы". Разве кто-нибудь другой пойдет работать за "от полтинник" с проживанием в хостеле? :mrgreen:


так это ж опция, а не обязаловка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:00

  trololo написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.


а потом проходит 5 лет и додедывают остальные, потом смена собственника и снова жужу


В моем доме в Киеве живет масса б...ла. им вообще пофигу.

Во второй Жемчужине когда отдыхал в 2016 было четко. Сб.вс нельзя. В раб.дни с 13 до 15 тишина что бы дети спали.

В этом году приехал в тот же дом уже жильцам было пофиг. Пошел в жек благо он на первом этаже инженер пошел со мной в ту квартиру и образумел работников.

В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:16

  zzzzzz написав:
В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.

тупо вибиваєш двері, і тобі навіть дрібне хуліганство не пришиють.

побистрячку з гугля
https://dp.vgorode.ua/news/kommunalka/186783-sosedskye-voiny-chto-delat-esly-vas-ne-puskauit-v-svoui-kvartyru


Итак, если вы вернулись домой и увидели, что соседи без вашего разрешения установили тамбур и не хотят давать ключи, вы имеете право:

1. Выбить дверь, срезать замок болгаркой, снести тамбур (если, конечно, вы владелец квартиры, и у вас есть документы).

2. Вызвать милицию, если соседи силой не пускают вас домой.

3. Подать в суд, если соседи снова без вашего согласия установили дверь, снова срезать замок и снова вызвать милицию.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:21

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.

тупо вибиваєш двері, і тобі навіть дрібне хуліганство не пришиють.


Сейчас ставят такие двери что их можно выбить только со спец оборудованием как у пожарников
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:22

  flyman написав:
  zzzzzz написав:
В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.

тупо вибиваєш двері, і тобі навіть дрібне хуліганство не пришиють.

побистрячку з гугля
https://dp.vgorode.ua/news/kommunalka/186783-sosedskye-voiny-chto-delat-esly-vas-ne-puskauit-v-svoui-kvartyru


Итак, если вы вернулись домой и увидели, что соседи без вашего разрешения установили тамбур и не хотят давать ключи, вы имеете право:

1. Выбить дверь, срезать замок болгаркой, снести тамбур (если, конечно, вы владелец квартиры, и у вас есть документы).

2. Вызвать милицию, если соседи силой не пускают вас домой.

3. Подать в суд, если соседи снова без вашего согласия установили дверь, снова срезать замок и снова вызвать милицию.



Это ставят на других этажах. Не на моем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:24

  zzzzzz написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:
В том доме где я живу в киеве в этом плане все печально. Ставят общие двери на коридор и даже нельзя к квартире подойти. Полиция бессильна.

тупо вибиваєш двері, і тобі навіть дрібне хуліганство не пришиють.

побистрячку з гугля
https://dp.vgorode.ua/news/kommunalka/186783-sosedskye-voiny-chto-delat-esly-vas-ne-puskauit-v-svoui-kvartyru


Итак, если вы вернулись домой и увидели, что соседи без вашего разрешения установили тамбур и не хотят давать ключи, вы имеете право:

1. Выбить дверь, срезать замок болгаркой, снести тамбур (если, конечно, вы владелец квартиры, и у вас есть документы).

2. Вызвать милицию, если соседи силой не пускают вас домой.

3. Подать в суд, если соседи снова без вашего согласия установили дверь, снова срезать замок и снова вызвать милицию.



Это ставят на других этажах. Не на моем.

тоді це не твоя справа, якщо не порушуються норми безпеки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:43

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете??
Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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