Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.
Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете?? Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра
Поэтому нормальные люди готовы платить оверпрайс КАНу, Таряну, Софии - чтобы защитили их от 6ыдла хотя бы в собственном доме.
Делаю сейчас ремонт в новостроее, которому 5 лет, моя квартира в подъезде одна осталась без ремонта; все остальные уже сделались и живут (соседи меня тихо ненавидят - хотя режим шумных работ соблюдаем (выходные, праздники, с 13 до 15; - тишина) )