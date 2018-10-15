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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2386238723882389

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете??
Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра

Поэтому нормальные люди готовы платить оверпрайс КАНу, Таряну, Софии - чтобы защитили их от 6ыдла хотя бы в собственном доме.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:44

  kingkongovets написав:50000 грн/месяц
мож надо кому?Зображення

я когда заказівал машинную штукатурку, заплатил 20к. Они закончили мой обьект на 1.5 дня.
Вот и считайте.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:45

Аирмакс78 там главное не нарваться на какого то мусора или прокурора)) которым законы до лампочки.
Вообщем 5 лет портить нервы это не для меня, спасибо. Нервная система дорогого стоит.

Жека79 спасибо за рассказ. Вообщем все как я и предполагал.

Для себя решил что лучше покупать в относительно не старом доме, до 10 лет. Но не новострой.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:01

Делаю сейчас ремонт в новостроее, которому 5 лет, моя квартира в подъезде одна осталась без ремонта; все остальные уже сделались и живут
(соседи меня тихо ненавидят - хотя режим шумных работ соблюдаем (выходные, праздники, с 13 до 15; - тишина) )
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