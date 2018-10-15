Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.
Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете?? Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра
Поэтому нормальные люди готовы платить оверпрайс КАНу, Таряну, Софии - чтобы защитили их от 6ыдла хотя бы в собственном доме.
Делаю сейчас ремонт в новостроее, которому 5 лет, моя квартира в подъезде одна осталась без ремонта; все остальные уже сделались и живут (соседи меня тихо ненавидят - хотя режим шумных работ соблюдаем (выходные, праздники, с 13 до 15; - тишина) )
zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?
Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.
Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете?? Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра
В общем случае все зависит от количества активных жильцов дома. Если набирается некоторая критическая масса, скажем 4+ человека, они идут и, с молчаливого согласия остальных жильцов, наводят порядок. Можно вызвать полицию, можно обрезать свет, можно заварить дверь, можно заклинить замок, можно набить морду. Коллектив всегда сильней одиночки. Почему мне нравится работать по аренде в среднем сегменте. Все люди работают, зарабатывают, есть определенная договороспособность. Так и новостройка среднего сегмента - нет "прокуроров", нет маргиналов. Еще дома "типа Эврики" сдаются с базовым ремонтом, который устраивает 50% жильцов. Они быстрей заселяются, быстрей увеличивается соотношений живущие/ремонты.
PS Случай наведения жильцами порядка знаю. Даже Аирмакс в свое время наводил порядок. Таких случаев очень много.
...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд! - але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+) (трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! ) - і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання: ...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон? ) ... ото ж бо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд! - але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+) (трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! ) - і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання: ...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон? ) ... ото ж бо!
Не забудь и в других комнатах Окна застеклить, форумчане за тепло платить тебе не будут.
Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.
... та колхозити Я не хочу.... - а хочу, щоб було естетично.... (але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові.... - так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4