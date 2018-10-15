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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2387238823892390>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете??
Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра

Поэтому нормальные люди готовы платить оверпрайс КАНу, Таряну, Софии - чтобы защитили их от 6ыдла хотя бы в собственном доме.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:44

  kingkongovets написав:50000 грн/месяц
мож надо кому?Зображення

я когда заказівал машинную штукатурку, заплатил 20к. Они закончили мой обьект на 1.5 дня.
Вот и считайте.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:45

Аирмакс78 там главное не нарваться на какого то мусора или прокурора)) которым законы до лампочки.
Вообщем 5 лет портить нервы это не для меня, спасибо. Нервная система дорогого стоит.

Жека79 спасибо за рассказ. Вообщем все как я и предполагал.

Для себя решил что лучше покупать в относительно не старом доме, до 10 лет. Но не новострой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:01

Делаю сейчас ремонт в новостроее, которому 5 лет, моя квартира в подъезде одна осталась без ремонта; все остальные уже сделались и живут
(соседи меня тихо ненавидят - хотя режим шумных работ соблюдаем (выходные, праздники, с 13 до 15; - тишина) )
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:26

  Жека79 написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Интересный вопрос. А как в сданных новостроях идут ремонты в квпртирах ? Как по выходным обстоят дела ?

Сверлят пока дом слабо заселен, потом набирается критическое количество жильцов, которые наводят порядок.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ага. Да-да. Вы хоть один случай наведения порядка жильцами знаете??
Вот тут как раз и вступает в игру управляющая компания. В домах типа эврики ремонты будут делаться круглосуточно и на выходные и по праздникам. Вобщем, когда мужик домой со смены прийдет, поужинает, накатит грамм 200-300 и потом возьмёт в руки перфоратор и продолжит свой ремонт. Так что ближайшие лет 5 слушать и слушать перфики в самое неожиданное время. Читал на форуме что на Крушельницкой херячат и в час ночи и в 6 утра

В общем случае все зависит от количества активных жильцов дома. Если набирается некоторая критическая масса, скажем 4+ человека, они идут и, с молчаливого согласия остальных жильцов, наводят порядок. Можно вызвать полицию, можно обрезать свет, можно заварить дверь, можно заклинить замок, можно набить морду. Коллектив всегда сильней одиночки.
Почему мне нравится работать по аренде в среднем сегменте. Все люди работают, зарабатывают, есть определенная договороспособность. Так и новостройка среднего сегмента - нет "прокуроров", нет маргиналов. Еще дома "типа Эврики" сдаются с базовым ремонтом, который устраивает 50% жильцов. Они быстрей заселяются, быстрей увеличивается соотношений живущие/ремонты.

PS Случай наведения жильцами порядка знаю. Даже Аирмакс в свое время наводил порядок. Таких случаев очень много.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд! :D
- але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+) :mrgreen: (трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! )
- і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання: :mrgreen:
...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон? :mrgreen: )
... ото ж бо!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд! :D
- але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+) :mrgreen: (трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! )
- і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання: :mrgreen:
...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон? :mrgreen: )
... ото ж бо!

Не забудь и в других комнатах Окна застеклить, форумчане за тепло платить тебе не будут.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:13

айййййй - мАлАдеЦ! ©

  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.

... та колхозити Я не хочу....
- а хочу, щоб було естетично....
(але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові.... - так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...) :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 20:13

  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.


Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?

Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.
Elensk
 
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