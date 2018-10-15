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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:17
freeze написав:
Крышная котельная, тем более если она установлена в Ылитном ЖК, на мой взгляд самое милое дело, у нас платят все, и я не помню, чтобы у меня за последние 7-8 лет не было горячей воды, бойлерами никто практически не пользуется, да и ценник на отопление с учетом теплосчетчика на входе в квартиру вполне терпимый. Плюс комплекс солнечных батарей подключен к котельной, тоже немного сбивает ценник на оплату.
милая для кого? для жека?
В евриках-патриотиках крышные котельные, и где выгода? в кармане у жека?
Тарифы на тепло - городские (несмотря на то что нету километров теплотрас)
Гарячей воды - нету.
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Diman
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:20
Diman написав:
В евриках-патриотиках крышные котельные
Патриотика сидит на ЦО. В Эврике на 100% не заселился ни один дом, поэтому рано говорить о тарифах.
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Vlad442
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:23
Вести с полей, говорил с комерсом который искал аренду на фасаде на проходных местах. 25 долларов метр если небольшая площадь. Если не фасад то 12 долларов.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:26
Elensk написав: Vlad442 написав:
Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.
Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?
Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.
Каким образом отключают чипы на лифты? Забирают силой у человека чип/карточку который до этого у него уже был прошит? Или как ему могут отключить чип? То что вы пишете это полное нарушение закона, на такое ни одна ук не пойдёт. Именно поэтому ИЗНАЧАЛЬНО и прописывают штрафные санкции за порчу фасада или мопа.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:31
Diman написав:милая для кого? для жека?
В евриках-патриотиках крышные котельные, и где выгода? в кармане у жека?
Тарифы на тепло - городские (несмотря на то что нету километров теплотрас)
Гарячей воды - нету.
Значит что то надо в консерватории поправить)))
Только мой личный пример, тарифы на тепло достаточно ниже городских, причем качество услуги - температура теплоносителя - зашкаливает, горячая вода всегда круглосуточно и круглогодично.
Ну, а если кто там в вашем примере в ЖЭКе подворовывает, а это может иметь место, то в принципе это не проблема крышной котельной.
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freeze
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:35
Долярчик написав:
...еееехххххх....... а мені то ж наступного року заселятись в новобуд!
- але "слухання перфораторів" - це в мене на другому плані, а на першому - СКІЛІННЯ БАЛКОНУ(5м2+)
(трохи переймаюсь, чи дозволять.... - але Я за однотипність скління всього стояка! )
- і зразу відповідь на Ваше стандартне запитання:
...- а на холєру мені 5м2 відкритої площі, за яку я заплатив ~50К грн?! - щоб пилюка залітала/дощ засікав/сніг залітав? - а теплозбереження?(невже форумчани мені будуть скидатись на опалення, якщо Я не засклю балкон?
)
... ото ж бо!
Главное фото выставьте на обозрение публики .
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moldashavanin
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:45
Жека79 написав: Elensk написав: Vlad442 написав:
Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.
Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?
Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.
Каким образом отключают чипы на лифты? Забирают силой у человека чип/карточку который до этого у него уже был прошит? Или как ему могут отключить чип?
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.
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freeze
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:46
Жека79 написав:
Каким образом отключают чипы на лифты?
Технически не знаю, как это делается. Но используют при нарушениях и задолженностях за коммуналку. Видимо, эта УК не боится.
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Elensk
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