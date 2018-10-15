Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав: Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему. Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.
Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
freeze написав: Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему. Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.
Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать
Но вы же этот чип к чему то прикладываете? И система его распознает. Значит, в системе есть возможность сделать вкл-выкл конкретного абонента.
Жека79 написав:И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат.
Когда вы его прикладываете, он отсылает код/номер ключа на сервер, который дает ответ открывать вам эту дверь или нет. Если вы перестанете арендовать паркинг, вам уберут дверь паркинга из базы доступных для вашего ключа.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 20 жов, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав: Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему. Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.
Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать
Но вы же этот чип к чему то прикладываете? И система его распознает. Значит, в системе есть возможность сделать вкл-выкл конкретного абонента.
если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку. . Еще раз---прошивается ключ который у жильца а не лифтовая плата.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку.
Спор ни о чем. Никто не знает, какой колхоз установлен в вашем комплексе. Если стоит СКД, то убирать добавлять разрешения для ключа это вопрос нескольких кликов у администратора.
я думаю вы немножко путаете систему контроля доступа в офисы и ту систему которая стоит в лифтах у меня в доме.ну то такое. никакого спора нету, если кому то как то выключают лифт за неправильное остекление балкона то мне это абсолютно по боку. кстати, желаю многим иметь такой же ,,колхоз,,
Востаннє редагувалось Жека79 в Суб 20 жов, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Vlad442 написав:Когда вы его прикладываете, он отсылает код/номер ключа на сервер, который дает ответ открывать вам эту дверь или нет. Если вы перестанете арендовать паркинг, вам уберут дверь паркинга из базы доступных для вашего ключа.