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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23892390239123922393>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:14

... ой, і чого тільки не зробиш для форумчан)))

  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.


Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?

Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.

.... в мене от в договорі є такий цікавий пунктик, який якраз мене і бентежить трохи...

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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:16

  freeze написав:
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.


Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей
системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:25

  Жека79 написав:
  freeze написав:
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.


Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей
системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать


Но вы же этот чип к чему то прикладываете? И система его распознает. Значит, в системе есть возможность сделать вкл-выкл конкретного абонента.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1 минута погуглить
https://ssbb.com.ua/%D1%81%D0%B8%D1%81% ... -rabotaet/
  Жека79 написав:И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат.

Когда вы его прикладываете, он отсылает код/номер ключа на сервер, который дает ответ открывать вам эту дверь или нет. Если вы перестанете арендовать паркинг, вам уберут дверь паркинга из базы доступных для вашего ключа.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Суб 20 жов, 2018 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:31

  Elensk написав:
  Жека79 написав:
  freeze написав:
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.


Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей
системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать


Но вы же этот чип к чему то прикладываете? И система его распознает. Значит, в системе есть возможность сделать вкл-выкл конкретного абонента.


:mrgreen:

если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку. :) . Еще раз---прошивается ключ который у жильца а не лифтовая плата.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку.

Спор ни о чем. Никто не знает, какой колхоз установлен в вашем комплексе. Если стоит СКД, то убирать добавлять разрешения для ключа это вопрос нескольких кликов у администратора.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Увидел, что МВФ дает 3,9 миллиарда. Так что, по крайней мере до выборов, глобальные потрясения отменяются.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:42

  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку.

Спор ни о чем. Никто не знает, какой колхоз установлен в вашем комплексе. Если стоит СКД, то убирать добавлять разрешения для ключа это вопрос нескольких кликов у администратора.


я думаю вы немножко путаете систему контроля доступа в офисы и ту систему которая стоит в лифтах у меня в доме.ну то такое. никакого спора нету, если кому то как то выключают лифт за неправильное остекление балкона то мне это абсолютно по боку. кстати, желаю многим иметь такой же ,,колхоз,, :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Суб 20 жов, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Когда вы его прикладываете, он отсылает код/номер ключа на сервер, который дает ответ открывать вам эту дверь или нет. Если вы перестанете арендовать паркинг, вам уберут дверь паркинга из базы доступных для вашего ключа.


Вот, да. Как то так.
Elensk
 
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