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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:48
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вы путаете магнитный ключ с СКД
В порядке общего развития, а чем кардинально отличаются ? Если не трудно в двух словах.
магнитный ключ не персонифицирован и копируется в любом киоске, CRL шьётся под каждого человека со своим профайлом и историей...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:50
Жека79 написав: freeze написав:
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.
Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей
системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать
это СКД как раз такой вам могут и отключить при ч'м не полностью а например только в паркинг если ві за паркинг не заплатите
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:52
Vlad442 написав:
Увидел, что МВФ дает 3,9 миллиарда. Так что, по крайней мере до выборов, глобальные потрясения отменяются.
я бі сказал что до начала февраля... дальше турбулентность... смотря насколько сильно Петя будет цепляться за власть...
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Додано: Суб 20 жов, 2018 21:57
Какое мнение форумчан по ЖК "044"? Возможно кто-то уже консультировался с юристом?
Место, как по мне, перспективное - рядом будут еще строить ЖК "Amsterdam Concept House", ЖК "Подольский Дворик", Кирилловскую улицу обещают облагородить. За однушку 40 квадратов с видом во двор сейчас хотят 46к$ при 100% оплате. Девелопер "KIEV DEVELOPMENT GROUP" (построили один объект ЖК "Бруклин"), генподрядчик "KDD Engineering", заказчик ООО "Бренд Стар". Сдать два дома обещают в 2020 году.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:05
хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:15
Оранжевый-хит сезона написав:
хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...
Что за машины и что за кредит? Безпроцентный на 2 года? о происхождении денег спрашивают и документы требуют?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:17
Жека79 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...
Что за машины и что за кредит? Безпроцентный на 2 года? о происхождении денег спрашивают и документы требуют?
креди агриколь, на 2 года безпроцентный, на первую ничего не спрашивали на вторую пришлось сканы договоров аренды приложить
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:21
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.
... та колхозити Я не хочу....
- а хочу, щоб було естетично....
(але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові....
- так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...)
ПЦ дому.
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:39
Минутка вангования. Цены растут и будут рости до июля 2019 года. после чего на достигнутом уровне залягут в длинный "боковик". Примерно на год. Дальше демография будет рубить любой рост. "Бабушатники" будут тянуть рынок вниз.
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