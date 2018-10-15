Жека79 написав:

freeze написав:

Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.

Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит. Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.

Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всейсистемы и тогда все заново надо будет все перепрошивать