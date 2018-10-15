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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2390239123922393>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:48

  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вы путаете магнитный ключ с СКД


В порядке общего развития, а чем кардинально отличаются ? Если не трудно в двух словах.

магнитный ключ не персонифицирован и копируется в любом киоске, CRL шьётся под каждого человека со своим профайлом и историей...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:50

  Жека79 написав:
  freeze написав:
Я как то у Председателя ОСМД спрашивал, говорит дистанционно отключают через доступ в систему.
Хотя мне кажется, что это какая то чушь. Как то я потерял свой чип, взял у соседа, мои как раз все в отьезде были, и сделал себе пару дубликатов от соседского чипа, в любой профильной мастерской один дубликат 100 грн стоит.


Например в риверстоуне у меня чип. Он прошит ТОЛЬКО на мой этаж, на паркинг (ТАК как у меня договор аренды паркинга) и на все входы\выходы на закрытую территорию набережной. все. ни на какой другой этаж кроме своего я поехать не могу. Каким образом мне его могут отключить? Никаким. Технически не я знаю как это возможно, прошивается ключ который у меня а не лифт. И если он уже прошит то вряд ли мне его отключат. Разве что будет сбой всей
системы и тогда все заново надо будет все перепрошивать

это СКД как раз такой вам могут и отключить при ч'м не полностью а например только в паркинг если ві за паркинг не заплатите
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:52

  Vlad442 написав:Увидел, что МВФ дает 3,9 миллиарда. Так что, по крайней мере до выборов, глобальные потрясения отменяются.

я бі сказал что до начала февраля... дальше турбулентность... смотря насколько сильно Петя будет цепляться за власть...
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какое мнение форумчан по ЖК "044"? Возможно кто-то уже консультировался с юристом?
Место, как по мне, перспективное - рядом будут еще строить ЖК "Amsterdam Concept House", ЖК "Подольский Дворик", Кирилловскую улицу обещают облагородить. За однушку 40 квадратов с видом во двор сейчас хотят 46к$ при 100% оплате. Девелопер "KIEV DEVELOPMENT GROUP" (построили один объект ЖК "Бруклин"), генподрядчик "KDD Engineering", заказчик ООО "Бренд Стар". Сдать два дома обещают в 2020 году.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:15

  Оранжевый-хит сезона написав:хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...



Что за машины и что за кредит? Безпроцентный на 2 года? о происхождении денег спрашивают и документы требуют?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:17

  Жека79 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:хороший месяц октябрь... 5 000 у.е. халтурок... кредит за машины значительно уменьшился...



Что за машины и что за кредит? Безпроцентный на 2 года? о происхождении денег спрашивают и документы требуют?

креди агриколь, на 2 года безпроцентный, на первую ничего не спрашивали на вторую пришлось сканы договоров аренды приложить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:21

  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.

... та колхозити Я не хочу....
- а хочу, щоб було естетично....
(але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові.... - так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...) :D

ПЦ дому.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Минутка вангования. Цены растут и будут рости до июля 2019 года. после чего на достигнутом уровне залягут в длинный "боковик". Примерно на год. Дальше демография будет рубить любой рост. "Бабушатники" будут тянуть рынок вниз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:39

скайлайн, типа печерск :mrgreen:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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