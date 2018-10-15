Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.
... та колхозити Я не хочу.... - а хочу, щоб було естетично.... (але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові.... - так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...)
ПЦ дому.
Дует. (Дом кстати ещё не построен). А если дует значит можно. Почему не дует в такие же Окна там где нет балкона не понятно. Почему не дует в Варшаве, а в Киеве и Львове дует, тож загадка.