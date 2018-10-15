RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2391239223932394>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы. Если будут какие-то правила, будете играть по правилам.

... та колхозити Я не хочу....
- а хочу, щоб було естетично....
(але так хочеться/і щоб всі так зробили - панорамні демонтувати і поставити їх на балкон, а на їх місці звичайні металопластикові.... - так би було гарніше дивитись з подвір'я на будинок-балкони...) :D

ПЦ дому.

Дует. (Дом кстати ещё не построен). А если дует значит можно. Почему не дует в такие же Окна там где нет балкона не понятно.
Почему не дует в Варшаве, а в Киеве и Львове дует, тож загадка.
Провидец
 
Повідомлень: 90
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 07:39

цей пункт договору про "авторські права" ніхто не прокоменту

  Долярчик написав:
  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.


Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?

Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.

.... в мене от в договорі є такий цікавий пунктик, який якраз мене і бентежить трохи...

Зображення

:?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:52

quote="4478680:Долярчик"
  Долярчик написав:
  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Вы сделайте ремонт, подождите еще полгодика, посмотрите, если все начнут колхозить кто во что гаразд, колхозьте и вы.


Да ну. И потом разводить грязь в свежем ремонте?

Тоже стеклить буду и утеплять. Но мой застройщик точно выдает схему и бдит. Кто нарушает, тому отключают чипы на лифты.

.... в мене от в договорі є такий цікавий пунктик, який якраз мене і бентежить трохи...

Зображення

:?:
тре воздєржаться від шкління балкона і перепланування до отримання акта власності
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:01

  flyman написав: :?:
тре воздєржаться від шкління балкона і перепланування до отримання акта власності

Нет. Без "до". Просто "тре воздєржаться від шкління балкона".
airmax78
 
Повідомлень: 26446
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:43

Кинговец ты утверждал что идут подготовительные работы к строительству пешеходного мостика между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка , где они идут ? Я вчера и вверх и вниз проезжал по Владимирскому спуску и не увидел никаких работ и близко ???
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28374
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2759 раз.
Подякували: 4537 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:48

  zzzzzz написав:Кинговец ты утверждал что идут подготовительные работы к строительству пешеходного мостика между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка , где они идут ? Я вчера и вверх и вниз проезжал по Владимирскому спуску и не увидел никаких работ и близко ???

вихідні дні, тому і не було ніяких робіт. :D
годі сіяти зраду :(
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....напевно, що створене ОСББ буде вирішувати долю балконів...

.... короче, все як завжди© - за певну мзду(внески) дозволять засклити...

-ще б хто відповів, для яких таких цілей ПЕРЕСІЧНОМУ(який майже постійно на роботі) потрібна відкрита/незасклена площа в 5м2+ в яку вбухано ~ 50тис.грн???!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:55

Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28374
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2759 раз.
Подякували: 4537 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:03

  zzzzzz написав:Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

щоб сушить панталони :oops:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 844 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:27

ох вже ці балкони)))

  zzzzzz написав:Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

"стандартно"© :D
... але Я - не палю! :wink:
- і Я там вище наголосив "для ПЕРЕСІЧНОГО" - який вранці спішить/швидко збирається на роботу(а деколи і дитину в школу треба завести) - і тому НЕМАЄ ЧАСУ вийти вранці на той великий балкон, щоб спокійно посмакувати кавою... :D
- і ще раз: то треба вбухати 50тис.грн в площу, якою дуже рідко можна скористатись? :mrgreen: (в такому випадку, Я б вибирав з МАЛИМ балконом, або взалі, БЕЗ! )
.... і посмакувати кавою, можна просто сидячи на кухні, і дивлячись у велике панорамне вікно... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5057
З нами з: 19.10.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2391239223932394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2080110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron