Додано: Нед 21 жов, 2018 10:36

airmax78 написав: Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади. Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.



ему надо обратно в хату - все это самоуправство и нежелание следовать общепринятым стандартам и правилам от привычки селюков постоянно лепить пристроечки к своим халабудам

а потом орать шо газ дорогой и отопить дом с кучей бесполезной площади нереально - но то уже другая история, хотя причина та же - тупость и жлобство ему надо обратно в хату - все это самоуправство и нежелание следовать общепринятым стандартам и правилам от привычки селюков постоянно лепить пристроечки к своим халабудама потом орать шо газ дорогой и отопить дом с кучей бесполезной площади нереально - но то уже другая история, хотя причина та же - тупость и жлобство

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.