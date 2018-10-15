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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2391239223932394

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:29

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

"стандартно"© :D
... але Я - не палю! :wink:
- і Я там вище наголосив "для ПЕРЕСІЧНОГО" - який вранці спішить/швидко збирається на роботу(а деколи і дитину в школу треба завести) - і тому НЕМАЖ ЧАСУ вийти вранці на той великий балкон, щоб спокійно посмакувати кавою... :D
- і ще раз: то треба вбухати 50тис.грн в площу, якою дуже рідко можна скористатись? :mrgreen: (в такому випадку, Я б вибирав з МАЛИМ балконом, або взалі, БЕЗ! )
.... і посмакувати кавою, можна просто сидячи на кухні, і дивлячись у велике панорамне вікно... :D

Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:32

  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

"стандартно"© :D
... але Я - не палю! :wink:
- і Я там вище наголосив "для ПЕРЕСІЧНОГО" - який вранці спішить/швидко збирається на роботу(а деколи і дитину в школу треба завести) - і тому НЕМАЄ ЧАСУ вийти вранці на той великий балкон, щоб спокійно посмакувати кавою... :D
- і ще раз: то треба вбухати 50тис.грн в площу, якою дуже рідко можна скористатись? :mrgreen: (в такому випадку, Я б вибирав з МАЛИМ балконом, або взалі, БЕЗ! )
.... і посмакувати кавою, можна просто сидячи на кухні, і дивлячись у велике панорамне вікно... :D

дивись:
1. незасклений: я загоряю набалконі, навіть в таку погоду як зараз, в жовтні/листопаді
2. засклений: балкон забитий хламом.

Що ти вибереш?

п.с.
- засклений балкон трохи зменшуєж втрати тепла.
- якщо балкон без бетонного бар"єру, а з "прутиками", то я би вибрав 1., інакше напрошується 2.

п.п.с
скинь фотку балкона, щоб зрозуміти як він виглядає,
і яка там площа, якщо пішло 50тис.
і ще одне, якщо засклити до отримання акту власності, то коеф. буде 0.8 (лоджія 1:1), тобто порахують майже як житлову площу, а так тобі мали би порахувати із коеф. 0.5 або 0.3, точно не пам"ятаю.
О знайшов
https://kvartal-avia.com.ua/uk/poleznoe/kak-izmerit-ploshhad-kvartiry/
"Для балкону цей коефіцієнт становить 0,3, а для лоджії – 0,5."
В тебе балкон, чи лоджія?
Чи тебе часом забудовник ненайо-обманює?
https://www.zagorodna.com/uk/statti/iak-obmaniuiut-pri-rozrahunkah-za-novobudovu.html

відповідно до яких загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири, убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:
для балконів і терас — 0,3;
лоджій — 0,5;
засклених балконів — 0,8;
веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0.
http://www.osbb-inform.com.ua/2016/07/20/77-3/

хоча це можуть бути тепер "нові коефіцієнти" в нових ДБН
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 жов, 2018 11:01, всього редагувалось 9 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:36

  airmax78 написав:Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.


ему надо обратно в хату - все это самоуправство и нежелание следовать общепринятым стандартам и правилам от привычки селюков постоянно лепить пристроечки к своим халабудам
а потом орать шо газ дорогой и отопить дом с кучей бесполезной площади нереально - но то уже другая история, хотя причина та же - тупость и жлобство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:44

kingkongovets
На мой вопрос ответ будет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:04

  zzzzzz написав:kingkongovets
На мой вопрос ответ будет ?


научись обращаться как воспитанный человек на "вы" - получишь ответ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:14

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:kingkongovets
На мой вопрос ответ будет ?


научись обращаться как воспитанный человек на "вы" - получишь ответ

После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и обращаться на "вы"?
Не будь смешным. Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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