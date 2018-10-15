Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
відповідно до яких загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири, убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас — 0,3; лоджій — 0,5; засклених балконів — 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0. http://www.osbb-inform.com.ua/2016/07/20/77-3/
хоча це можуть бути тепер "нові коефіцієнти" в нових ДБН
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 жов, 2018 11:01, всього редагувалось 9 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.
ему надо обратно в хату - все это самоуправство и нежелание следовать общепринятым стандартам и правилам от привычки селюков постоянно лепить пристроечки к своим халабудам а потом орать шо газ дорогой и отопить дом с кучей бесполезной площади нереально - но то уже другая история, хотя причина та же - тупость и жлобство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.