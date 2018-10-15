Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
відповідно до яких загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири, убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас — 0,3; лоджій — 0,5; засклених балконів — 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0. http://www.osbb-inform.com.ua/2016/07/20/77-3/
хоча це можуть бути тепер "нові коефіцієнти" в нових ДБН
Востаннє редагувалось flyman в Нед 21 жов, 2018 11:01, всього редагувалось 9 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.
ему надо обратно в хату - все это самоуправство и нежелание следовать общепринятым стандартам и правилам от привычки селюков постоянно лепить пристроечки к своим халабудам а потом орать шо газ дорогой и отопить дом с кучей бесполезной площади нереально - но то уже другая история, хотя причина та же - тупость и жлобство
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Кинговец ты утверждал что идут подготовительные работы к строительству пешеходного мостика между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка , где они идут ? Я вчера и вверх и вниз проезжал по Владимирскому спуску и не увидел никаких работ и близко ???
zzzzzz написав:После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
глаза подними на мосту метро и посмотри, или подними задницу и пройдись от владимирского спуска мимо бывшей жабы в сторону пешеходного моста - отвечаю лишь шоп у тебя не возникало иллюзий по поводу "слился" в дальнейшем попрошу меня не беспокоить - общайся со своими братьями по разуму
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Вести с полей. Только что гулял с ребенком в парке, а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
airmax78 написав:Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.
... Я ж купу аргументів привів, а Ви хоч би пару написали: "чому ні?"
flyman написав:скинь фотку балкона, щоб зрозуміти як він виглядає, і яка там площа, якщо пішло 50тис.
flyman написав:В тебе балкон, чи лоджія?
...... може колись і кину фото.... ... ну дивись, це швидше лоджія(хоч на деяких малюнках ніби зображені виступи ~ 30см за межі стіни, бо як там насправді - не можу глянути, бо то треба заходити з іншого боку будівлі, а там паркан зливається з парканом особняків.....-покищо доступу з того боку нема! ).... - тобто, він виглядає так: трошечки розгорнутий кут ~ 120°, вліво ~ 2,3м і вгору ~ 2,6м, ну і ширина ~ 1,2м - коротше, це ніби лоджія шириною в метр з 20-30см виступом за фасад будинку....
п. с. ...ну і трохи менше, ніж 50К вбухав - якщо цінити по 0,5 то 14200/2(х5) = 35 500 - теж не мало! ...але,там трохи більше, ніж 5м2 по доках.....
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 21 жов, 2018 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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