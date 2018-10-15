|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:11
Долярчик написав: airmax78 написав:
Долярчик, пока не поздно, продавай, фикси прибыль и покупай себе хрущ. Он идеально тебе подходит. В нем можно все и 0 кв.м бесполезной площади.
... Я ж купу аргументів привів, а Ви хоч би пару написали: "чому ні?"
У ВАС ЖЕ В ДОГОВОРЕ НА ДЕРЖАВНІЙ МОВІ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ ВСЕ НАПИСАНО. Какие еще аргументы нужны?! Что, пилять, не понятно??!!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26448
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:12
kingkongovets написав: zzzzzz написав:
После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
глаза подними на мосту метро и посмотри, или подними задницу и пройдись от владимирского спуска мимо бывшей жабы в сторону пешеходного моста - отвечаю лишь шоп у тебя не возникало иллюзий по поводу "слился"
в дальнейшем попрошу меня не беспокоить - общайся со своими братьями по разуму
А при чем тут мост метро к пешеходному мосту ?))))
Давай теперь уточним эту стадию подготовительных работ. Это три бытовки строителей и деревянный забор ?
П.С. на противоположной стороне от планируемого моста нет вообще ничего, там вся местность с дороги просматривается.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28376
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:15
X-Fresh написав:
Вести с полей.
Только что гулял с ребенком в парке, а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот
Почему так низко, почему не бельгийцы/швейцарцы
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4843
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:16
zzzzzz написав: kingkongovets написав: zzzzzz написав:
После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
глаза подними на мосту метро и посмотри, или подними задницу и пройдись от владимирского спуска мимо бывшей жабы в сторону пешеходного моста - отвечаю лишь шоп у тебя не возникало иллюзий по поводу "слился"
в дальнейшем попрошу меня не беспокоить - общайся со своими братьями по разуму
А при чем тут мост метро к пешеходному мосту ?))))
Давай теперь уточним эту стадию подготовительных работ. Это три бытовки строителей и деревянный забор ?
П.С. на противоположной стороне от планируемого моста нет вообще ничего, там вся местность с дороги просматривается.
Видны с моста метро буровые установки
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4843
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:17
Frant написав: X-Fresh написав:
а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся)))
Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники))))
Звісно, адреси будинку немає)))
Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:23
X-Fresh написав: Frant написав: X-Fresh написав:
а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся)))
Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники))))
Звісно, адреси будинку немає)))
Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
Нуканєшно))) На фото я визначу адресу будинку і національність робітників?))) Тут форум по нерухомості чи філіал цирку???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18810
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:26
Frant
Довбень. Адрес ул. Кудряшова 83
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 499
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:26
hume написав:
Видны с моста метро буровые установки
Вы не путаете буровые которые находятся возле музея голодомора?
(Парк вечной славы)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28376
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:27
X-Fresh написав: Frant написав: X-Fresh написав:
а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся)))
Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники))))
Звісно, адреси будинку немає)))
Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
Фреш, вы можете записать интервью с этими рабочими? Откуда они, как нашли работу, сколько им здесь платят, где живут, планируют ли остаться. И выложите в ютьюб. Миллион просмотров гарантирован.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26448
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 2943 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:39
Жека79 написав: Vlad442 написав: Жека79 написав:
если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку.
Спор ни о чем. Никто не знает, какой колхоз установлен в вашем комплексе. Если стоит СКД, то убирать добавлять разрешения для ключа это вопрос нескольких кликов у администратора.
я думаю вы немножко путаете систему контроля доступа в офисы и ту систему которая стоит в лифтах у меня в доме.ну то такое. никакого спора нету, если кому то как то выключают лифт за неправильное остекление балкона то мне это абсолютно по боку. кстати, желаю многим иметь такой же ,,колхоз,,
Ну вроде речь не о конкретно вашем доме, не вижу ничего, что мешало бы в ЖК сделать систему доступа как в БЦ
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22321
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 4990 раз.
-
- Профіль
-
5
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|