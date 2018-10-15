Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся))) Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники)))) Звісно, адреси будинку немає))) Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
zzzzzz написав:После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
глаза подними на мосту метро и посмотри, или подними задницу и пройдись от владимирского спуска мимо бывшей жабы в сторону пешеходного моста - отвечаю лишь шоп у тебя не возникало иллюзий по поводу "слился" в дальнейшем попрошу меня не беспокоить - общайся со своими братьями по разуму
А при чем тут мост метро к пешеходному мосту ?))))
Давай теперь уточним эту стадию подготовительных работ. Это три бытовки строителей и деревянный забор ?
П.С. на противоположной стороне от планируемого моста нет вообще ничего, там вся местность с дороги просматривается.
Домік.уа продовжує малювати зниження цін!!! Біда з нашими форумними ріелторами і рожевоокулярними гіроскутерниками))) Геть відірвались від реальності((( Шкода, що теплоінженер Юра- пропав))) Самий час шмагати їх палаючим Авізо)))
X-Fresh написав:Вести с полей. Только что гулял с ребенком в парке, а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
zzzzzz написав:После твоих оскорбительных выражений ты ждешь что я буду проявлять к тебе уважение и Ладно,вообщем ты слился. Я этого изначально и ожидал.
глаза подними на мосту метро и посмотри, или подними задницу и пройдись от владимирского спуска мимо бывшей жабы в сторону пешеходного моста - отвечаю лишь шоп у тебя не возникало иллюзий по поводу "слился" в дальнейшем попрошу меня не беспокоить - общайся со своими братьями по разуму
А при чем тут мост метро к пешеходному мосту ?))))
Давай теперь уточним эту стадию подготовительных работ. Это три бытовки строителей и деревянный забор ?
П.С. на противоположной стороне от планируемого моста нет вообще ничего, там вся местность с дороги просматривается.
X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся))) Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники)))) Звісно, адреси будинку немає))) Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся))) Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники)))) Звісно, адреси будинку немає))) Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
Нуканєшно))) На фото я визначу адресу будинку і національність робітників?))) Тут форум по нерухомості чи філіал цирку???