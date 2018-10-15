RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2393239423952396

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:26

  hume написав:Видны с моста метро буровые установки


Вы не путаете буровые которые находятся возле музея голодомора?
(Парк вечной славы)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28376
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2759 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:27

  X-Fresh написав:
  Frant написав:
  X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот

Вау! Я довго-довго сміявся)))
Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники))))
Звісно, адреси будинку немає)))
Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))


Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать

Фреш, вы можете записать интервью с этими рабочими? Откуда они, как нашли работу, сколько им здесь платят, где живут, планируют ли остаться. И выложите в ютьюб. Миллион просмотров гарантирован.
airmax78
 
Повідомлень: 26448
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:если бы в системе можно было делать вкл-выкл то мне бы сделали вкл и не нужно было бы носить ключ в жэк на прошивку.

Спор ни о чем. Никто не знает, какой колхоз установлен в вашем комплексе. Если стоит СКД, то убирать добавлять разрешения для ключа это вопрос нескольких кликов у администратора.


я думаю вы немножко путаете систему контроля доступа в офисы и ту систему которая стоит в лифтах у меня в доме.ну то такое. никакого спора нету, если кому то как то выключают лифт за неправильное остекление балкона то мне это абсолютно по боку. кстати, желаю многим иметь такой же ,,колхоз,, :mrgreen:
Ну вроде речь не о конкретно вашем доме, не вижу ничего, что мешало бы в ЖК сделать систему доступа как в БЦ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22321
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4990 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:41

Клоун)))

  X-Fresh написав:Frant
Довбень. Адрес ул. Кудряшова 83
Нізачот! Дауншифтер,
а договори з румунами - викладеш скани?)))) Чи як завжди - бла бла з кущів?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18813
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2393239423952396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2080121
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62588)
21.10.2018 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.