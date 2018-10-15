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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:02

  zzzzzz написав:
  hume написав:Видны с моста метро буровые установки


Вы не путаете буровые которые находятся возле музея голодомора?
(Парк вечной славы)

Путаю :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:06

  hume написав:Путаю :mrgreen:


и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи
но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:25

  X-Fresh написав:
  Frant написав:
  X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи.
Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами.
Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ!
Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым.
Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки.
Вот так вот

Вау! Я довго-довго сміявся)))
Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники))))
Звісно, адреси будинку немає)))
Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))


Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать

може ти перепутав молдаван або вуйків з Буковини з румунами?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:28

  Frant написав:
  X-Fresh написав:
  Frant написав:Оце пан проффесор жжот. Видимо с дурки його не выпускают чтоб проверить своими глазами то что я говорю и переходит на личности.
Це тоби пан проффесор не студенток за цицьки мацать, тут надо свою дупу поднять и поехать посмотреть на реалии рынка труда

Бла-бла-бла з кущів))) Респект00, ти поганий клоун! Двійка і на перездачу!
Ти хоча би поцікався, яка середня ЗП в Румунії взагалі, і на їхніх будівництвах зокрема)))

Новини з світу укробитлоЕліти:
https://m.censor.net.ua/news/3092505/re ... a_24_kanal

Франт, в Румынии местным туго приходится. Цены европейские, а запрлаты не сильно от наших отличаются. Поэтому допускаю, что румынские строители вполне могли прельститься заработками в Украине. Более того, с недавних пор больше не существует "молдавского" языка. Соответственно нет больше и нации такой "молдаване". Теперь все там румыны. Присоединение Молдовы к Румынии, думаю, дело времени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:34

  kingkongovets написав:
  hume написав:Путаю :mrgreen:


и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи
но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть

Кинговец ты реально неадекватный. Как я вижу ты еще тот знаток геогрфии если у тебя вышки видны с моста метро.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 13:40

  airmax78 написав:Поэтому допускаю, что румынские строители вполне могли прельститься заработками в Украине.


Разное бывает, у меня в 1993 году у одного весьма зажиточного товарища ремонт в квартире делали два шведа, он заработал много денег и был у него пункт в голове - хочу смотреть как шведы делают у меня ремонт, может мстил за что-то, дикие были времена, мы ему даже унитаз, краску и другие отделочные материалы из Швеции привезли, грузовичок небольшой туда погнали специально.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:00

Домік.уа продовжує малювати зниження цін Кржн.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:00

  Frant написав:В Румунії середня ЗП 410 євро, в Україні 170 євро.

Тому байки про румунських заробітчан в Україні слід залишити дауншифтерам і рожевоокулярним членам УТОС.



Проффесор как ты выжил на одну Зп?))))
Расскажи ка нам
И за какое бабло ты покупал недвигу
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Путаю :mrgreen:


и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи
но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть

Кинговец ты реально неадекватный. Как я вижу ты еще тот знаток геогрфии если у тебя вышки видны с моста метро.


тебе реально не заходит не только с первого, но и со второго раза - не пиши мне больше свою хню
интересует вопрос? я сказал где и шо смотреть, рот закрыл, пошел, посмотрел и по итогу - доложил
выполнять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 14:07

... а там лоджія так і просить: "заскли мене!" ))))

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  zzzzzz написав:Долярчик
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

"стандартно"©
... але Я - не палю!
- і Я там вище наголосив "для ПЕРЕСІЧНОГО" - який вранці спішить/швидко збирається на роботу(а деколи і дитину в школу треба завести) - і тому НЕМАЄ ЧАСУ вийти вранці на той великий балкон, щоб спокійно посмакувати кавою... :D
- і ще раз: то треба вбухати 50тис.грн в площу, якою дуже рідко можна скористатись? :mrgreen: (в такому випадку, Я б вибирав з МАЛИМ балконом, або взалі, БЕЗ! )
.... і посмакувати кавою, можна просто сидячи на кухні, і дивлячись у велике панорамне вікно...

дивись:
1. незасклений: я загоряю набалконі, навіть в таку погоду як зараз, в жовтні/листопаді
2. засклений: балкон забитий хламом.

Що ти вибереш?

п.с.
- засклений балкон трохи зменшуєж втрати тепла.
- якщо балкон без бетонного бар"єру, а з "прутиками", то я би вибрав 1., інакше напрошується 2.

п.п.с
скинь фотку балкона, щоб зрозуміти як він виглядає,
і яка там площа, якщо пішло 50тис.
і ще одне, якщо засклити до отримання акту власності, то коеф. буде 0.8 (лоджія 1:1), тобто порахують майже як житлову площу, а так тобі мали би порахувати із коеф. 0.5 або 0.3, точно не пам"ятаю.
О знайшов
https://kvartal-avia.com.ua/uk/poleznoe/kak-izmerit-ploshhad-kvartiry/
"Для балкону цей коефіцієнт становить 0,3, а для лоджії – 0,5."
В тебе балкон, чи лоджія?
Чи тебе часом забудовник ненайо-обманює?
https://www.zagorodna.com/uk/statti/iak-obmaniuiut-pri-rozrahunkah-za-novobudovu.html

відповідно до яких загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири, убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:
для балконів і терас — 0,3;
лоджій — 0,5;
засклених балконів — 0,8;
веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0.
http://www.osbb-inform.com.ua/2016/07/20/77-3/

хоча це можуть бути тепер "нові коефіцієнти" в нових ДБН

... ну дивись, це швидше лоджія(хоч на деяких малюнках ніби зображені виступи ~ 30см за межі стіни, бо як там насправді - не можу глянути, бо то треба заходити з іншого боку будівлі, а там паркан зливається з парканом особняків.....-покищо доступу з того боку нема! )....
- тобто, він виглядає так: трошечки розгорнутий кут ~ 120°, вліво ~ 2,3м і вгору ~ 2,6м, ну і ширина ~ 1,2м
- коротше, це ніби лоджія шириною в метр з 20-30см виступом за фасад будинку.... :mrgreen:

п. с.
...ну і трохи менше, ніж 50К вбухав :oops: - якщо цінити по 0,5 то 14200/2(х5) = 35 500 - теж не мало! :mrgreen: ...але,там трохи більше, ніж 5м2 по доках.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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