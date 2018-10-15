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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:21

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи
но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть

Кинговец ты реально неадекватный. Как я вижу ты еще тот знаток геогрфии если у тебя вышки видны с моста метро.


тебе реально не заходит не только с первого, но и со второго раза - не пиши мне больше свою хню
интересует вопрос? я сказал где и шо смотреть, рот закрыл, пошел, посмотрел и по итогу - доложил
выполнять

у алкоголика язык развязался
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:37

  Оранжевый-хит сезона написав:у алкоголика язык развязался


Та да, какая странная агрессия у чела. Уже много людей ему сделали замечания, но ему все равно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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