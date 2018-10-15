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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 17:21
kingkongovets написав: zzzzzz написав: kingkongovets написав:
и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи
но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть
Кинговец ты реально неадекватный. Как я вижу ты еще тот знаток геогрфии если у тебя вышки видны с моста метро.
тебе реально не заходит не только с первого, но и со второго раза - не пиши мне больше свою хню
интересует вопрос? я сказал где и шо смотреть, рот закрыл, пошел, посмотрел и по итогу - доложил
выполнять
у алкоголика язык развязался
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:37
Оранжевый-хит сезона написав:
у алкоголика язык развязался
Та да, какая странная агрессия у чела. Уже много людей ему сделали замечания, но ему все равно.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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