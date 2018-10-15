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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"На сегодняшний день можно говорить о том, что ключевая проблема киевского рынка первичной недвижимости, заключающаяся в несоответствии потребностей покупателя и наличием на рынке предложения от застройщиков, остается нерешенной, что грозит снижением темпов продаж и, соответственно, замедлением темпов строительства", – добавил Роман Герасимчук.

https://stroyobzor.ua/news/klyuchevaya- ... spert.html
adrenaline
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

киевская эклектика
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сняли сегодня несколько 360* панорам на серебряной миле над самыми пафосными жк, скоро покажу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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