|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:15
киевская эклектика
сняли сегодня несколько 360* панорам на серебряной миле над самыми пафосными жк, скоро покажу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 4819
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 19:47
necovi4 написав:
Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
нечего даже думать, нужно брать
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19175
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:05
necovi4 написав:
Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4845
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 621 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:05
necovi4 написав:
Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
Мне вот тоже интересно с учетом того что дом аж за окружной и коммуналка на 25% подорожает скоро.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28382
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:14
zzzzzz написав:
коммуналка на 25% подорожает скоро.
можно поконкретней?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9827
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 903 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:17
Прохожий написав: zzzzzz написав:
коммуналка на 25% подорожает скоро.
можно поконкретней?
Цена на газ, на отопление и горячую воду. Так как эти статьи составляют львиную долю расходов то подорожание может быть под 20%. Сори с 25% завысил.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28382
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:23
sg_comp написав:Какое мнение форумчан по ЖК "044"? Возможно кто-то уже консультировался с юристом?
Место, как по мне, перспективное - рядом будут еще строить ЖК "Amsterdam Concept House", ЖК "Подольский Дворик", Кирилловскую улицу обещают облагородить. За однушку 40 квадратов с видом во двор сейчас хотят 46к$ при 100% оплате. Девелопер "KIEV DEVELOPMENT GROUP" (построили один объект ЖК "Бруклин"), генподрядчик "KDD Engineering", заказчик ООО "Бренд Стар". Сдать два дома обещают в 2020 году.
Посмотрите на жк Бруклин, и вопросы отпадут
-
Провидец
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 04.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:31
hume написав: necovi4 написав:
Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Перестал понимать ценники по штуке за квадрат с поставкой минимум через год из пеноблоков. Тем более под аренду.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3061
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:38
Жека79 написав:
Перестал понимать ценники по штуке за квадрат с поставкой минимум через год из пеноблоков. Тем более под аренду.
Еще и за Окружной дорогой
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28382
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2759 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:40
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
коммуналка на 25% подорожает скоро.
можно поконкретней?
Цена на газ, на отопление и горячую воду. Так как эти статьи составляют львиную долю расходов то подорожание может быть под 20%. Сори с 25% завысил.
Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду .
на газ на 100 процентов к 2020 году .
Это Официально .
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|