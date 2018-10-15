Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?
moldashavanin написав: Цена на газ, на отопление и горячую воду. Так как эти статьи составляют львиную долю расходов то подорожание может быть под 20%. Сори с 25% завысил.
Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду . на газ на 100 процентов к 2020 году . Это Официально .
можно ссылку на официальные источники? молдашванное радио не предлагать! [/quote]
Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.