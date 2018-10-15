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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23962397239823992400>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:45

  necovi4 написав:Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.


Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:46

  moldashavanin написав:
Цена на газ, на отопление и горячую воду. Так как эти статьи составляют львиную долю расходов то подорожание может быть под 20%. Сори с 25% завысил.


Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду .
на газ на 100 процентов к 2020 году .
Это Официально .[/quote]



можно ссылку на официальные источники?
молдашванное радио не предлагать! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?

ну все таки несколько получше чем в молдавии 8)

зы: сегодня заехал залил полный бак, заплатил практически 100ойро...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:51

Прохожий
Бак 100 литров , Тойота Прадо для пустыни ?
или коммерческое авто ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 21 жов, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:52

  Прохожий написав:
  moldashavanin написав:
Цена на газ, на отопление и горячую воду. Так как эти статьи составляют львиную долю расходов то подорожание может быть под 20%. Сори с 25% завысил.


Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду .
на газ на 100 процентов к 2020 году .
Это Официально .




можно ссылку на официальные источники?
молдашванное радио не предлагать! :mrgreen:[/quote]

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:56

  zzzzzz написав:Прохожий
Бак 100 литров , Тойота Прадо для пустыни ?
или коммерческое авто ?


Автобус Икарус
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:56

  zzzzzz написав:Прохожий
Бак 100 литров , Тойота Прадо для пустыни ?
или коммерческое авто ?



У меня бак 100 л. Туарег.
Вчера тоже вчера заправил бак.... 3200 грн. Дизель(((. Бенз был бы ещё дороже :?

Пс. В Прадо бак меньше. Но бывают экземпляры с двумя баками, тогда вроде 160 или 180 в 2 бака влазит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:03

  Прохожий написав:
  moldashavanin написав:Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?

ну все таки несколько получше чем в молдавии 8)

зы: сегодня заехал залил полный бак, заплатил практически 100ойро...


Какая вы умница !!! . сами заправили полный бак , горжусь вами !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:03

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Прохожий
Бак 100 литров , Тойота Прадо для пустыни ?
или коммерческое авто ?



У меня бак 100 л. Туарег.
Вчера тоже вчера заправил бак.... 3200 грн. Дизель(((. Бенз был бы ещё дороже :?

Пс. В Прадо бак меньше. Но бывают экземпляры с двумя баками, тогда вроде 160 или 180 в 2 бака влазит.

ХЗ
просто РР 8)

зы: кстати жду ку8, РР под задатком :D
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:21

  Прохожий написав:зы: кстати жду ку8, РР под задатком :D


Видел вчера Q8 на дороге , прикольная.
Живите своим умом!
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