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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:39
moldashavanin написав:
Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?
Ну так себе, как и у всех пересичных, а что ? Есть предложение получше, куда пристроить 40-50 лишних куе, с возможностью подзаработать ?
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:40
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав: Прохожий написав:
зы: кстати жду ку8, РР под задатком
Видел вчера Q8 на дороге , прикольная.
длинная, дорожный просвет маленький
Нормуль, она короче q7. Но ещё конечно интересно глянуть новый бмв x7. Тоже обещают космолёт будет.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:41
Этот форум - это место силы. Я, когда у меня плохое настроение, или не хватает мотивации - зайду сюда, почитаю Прохожего и снова за работу. Кто хорошо работает - будет ездить на Q8. Ну, как минимум, на РР.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:44
necovi4 написав: moldashavanin написав:
Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?
Ну так себе, как и у всех пересичных, а что ? Есть предложение получше, куда пристроить 40-50 лишних куе, с возможностью подзаработать ?
Вы реально так думаете или это какая-то шутка ?
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moldashavanin
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:50
hume написав:
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
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necovi4
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:50
moldashavanin написав: necovi4 написав: moldashavanin написав:
Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?
Ну так себе, как и у всех пересичных, а что ? Есть предложение получше, куда пристроить 40-50 лишних куе, с возможностью подзаработать ?
Вы реально так думаете или это какая-то шутка ?
Ну как бы ветка о недвижимости. Скажите а что вы делаете на форуме недвижимости? Вы что думали тут обсуждают и о чем говорят? Кроме новостей из интернета давайте что то по теме ветки
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:52
necovi4 написав: hume написав:
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
если не секрет за сколько покупали акцент и когда?
пс. за 12 бы не сдали, за 10 возможно
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:55
Жека79 написав: necovi4 написав: hume написав:
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
если не секрет за сколько покупали акцент и когда?
16 год, в траву вкидывался, в самом начале, когда 15500грн за квадрат дбк прайс выставлял
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necovi4
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:07
necovi4 написав:
Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
За 39800 в 800 метров от метро можно взять уже готовую однушку в новострое на одну станцию метро ближе к центру и почти сразу сдавать за 9-12 в зависимости от наполнения. Как пример ЖК Акцент (чтобы не говорить запретное слово и не тревожить быков).
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Vlad442
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