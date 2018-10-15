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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:09
Я скоріше повірю, що п. Реус, Фейцлец, Перший та прохожий працевлаштувались на будівництві мулярами чи камінщиками, ніж в байку про румунів)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:11
moldashavanin написав:
Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду .
на газ на 100 процентов к 2020 году .
Это Официально .
Чем больше обещают поднять, тем больше утепленные новострои со своей котельной и счетчиком тепла будут в цене. Поддерживаю не только потому, что вложился в такое, а и потому, что дешевая цена на газ это дотация кому-то (владельцу 500-метрового особняка) из моих налогов, которые могли пойти на медицину или образование).
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Vlad442
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:14
Що з румунами-будівельниками? Вже втекли в Румунію з Києва?))) Чи ще будують?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:17
necovi4 написав: hume написав:
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.
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Vlad442
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Додано: Нед 21 жов, 2018 22:20
Жека79 написав:
пс. за 12 бы не сдали, за 10 возможно
За 9 однушки улетают, фактически, в строительном состоянии. В зависимости от ремонта, мебели, техники цена варьируется от 10 до 12.
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Vlad442
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