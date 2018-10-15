Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Был сегодня в Республике. Всё красиво, не к чему придраться. Хотел взять однушку 40 квадратов. Насчитали с 10% скидкой при 100% оплате 39800уе. По переуступке продавать квартиру категорически нельзя. Сижу и думаю. То есть, только под сдачу. Сдача второго дома, май 2019 года. Плюс на ремонт десятка. За сколько вообще потом можно будет сдавать в таком комплексе квартиру ? От метро реально 800 метров. Нужно просчитывать, стоит ли вкидываться в такой объект для сдачи квартиры ? Тяжело будет отбивать 50 000$ Не могу найти альтернативу, может вы подскажите интересный объект для инвестирования ? Обязательное условие возле метров (Не позняки) и надёжный застройщик. Ещё изучаю Галактику от Столицы Груп, но в левый берег стремает инвестировать, и говорят однушки по 43 квадрата уже не продаются, только по 50 метров, видимо придерживают ликвидные квартиры.
За 39800 в 800 метров от метро можно взять уже готовую однушку в новострое на одну станцию метро ближе к центру и почти сразу сдавать за 9-12 в зависимости от наполнения. Как пример ЖК Акцент (чтобы не говорить запретное слово и не тревожить быков).
moldashavanin написав:Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду . на газ на 100 процентов к 2020 году . Это Официально .
Чем больше обещают поднять, тем больше утепленные новострои со своей котельной и счетчиком тепла будут в цене. Поддерживаю не только потому, что вложился в такое, а и потому, что дешевая цена на газ это дотация кому-то (владельцу 500-метрового особняка) из моих налогов, которые могли пойти на медицину или образование).
hume написав:Без права переуступки Такое только кан мог исполнить
ПС Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000) ППС Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.
Жека79 написав:улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
Жека79 написав:улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
Коммуналку арендатор оплачивает ? Это цена на квартиры возле метро или даже на Троещине ?
Жека79 написав:улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.