|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:11
moldashavanin написав:
Вы оптимист . Обещали поднять на 30-50 процентов оплату за тепло и воду .
на газ на 100 процентов к 2020 году .
Это Официально .
Чем больше обещают поднять, тем больше утепленные новострои со своей котельной и счетчиком тепла будут в цене. Поддерживаю не только потому, что вложился в такое, а и потому, что дешевая цена на газ это дотация кому-то (владельцу 500-метрового особняка) из моих налогов, которые могли пойти на медицину или образование).
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:14
Що з румунами-будівельниками? Вже втекли в Румунію з Києва?))) Чи ще будують?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18811
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:17
necovi4 написав: hume написав:
Без права переуступки
Такое только кан мог исполнить
ПС
Я правильно понимаю, вы хотите квартиру у надёжного застройщика, не оболонь, не позняки, не стрёмный левый берег. Возле метро, правый берег, желательно недорого (40 000)
ППС
Посмотрите рыбальский (или место не подходит?)
Мимо Рыбальского каждое утро проезжаю. Неужели, для сдачи в аренду, это подходящее место? У меня вот в Акценте однушка летом была. Неудержался, продал с наваром 10куе. Теперь немного жалею, теоретически можно было бы сдавать за 12 000, да и там особо в ремонт не нужно было вкидываться. Такое. А сейчас нужен новый экшн, а вариантов особо и не вижу, весь ЛУН перешерстил. Или цена выше 50и без отделки, или локация неподходящая, или застройщик муторный.
Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:20
Жека79 написав:
пс. за 12 бы не сдали, за 10 возможно
За 9 однушки улетают, фактически, в строительном состоянии. В зависимости от ремонта, мебели, техники цена варьируется от 10 до 12.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:24
Vlad442 написав: Жека79 написав:
пс. за 12 бы не сдали, за 10 возможно
За 9 однушки улетают, фактически, в строительном состоянии. В зависимости от ремонта, мебели, техники цена варьируется от 10 до 12.
улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3065
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 313 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:07
Жека79 написав:
улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 4888
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:22
Vlad442 написав: Жека79 написав:
улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
Коммуналку арендатор оплачивает ?
Это цена на квартиры возле метро или даже на Троещине ?
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28384
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2760 раз.
- Подякували: 4541 раз.
-
- Профіль
-
6
1
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 23:28
Vlad442 написав: Жека79 написав:
улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
за 3000 в эпике уже ничего не купишь
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19177
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 06:33
Жека79 написав: moldashavanin написав:
Вы реально так думаете или это какая-то шутка ?
Ну как бы ветка о недвижимости. Скажите а что вы делаете на форуме недвижимости? Вы что думали тут обсуждают и о чем говорят? Кроме новостей из интернета давайте что то по теме ветки
На фоне подорожания газа , на фоне развала жилищного фонда , на фоне подорожания всего и вся , Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 06:55
moldashavanin написав:
...Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?
их много.
вполне себе обычные люди. многим до мифов жить и жить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 13198
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1763 раз.
- Подякували: 3686 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|