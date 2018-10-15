Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.
Не обратно не вернусь да и цены там подтянулись вверх, но дело не в этом, в Акценте сильно напрягал контингент, вырубливающий несущие стены чуть ли не каждую неделю, да и наличку нужно было провернуть летом. Сейчас, на данный момент,для меня важны такие составляющие: Проинвестировать- зафиксировать прибыль, выйти в кэш через два года и двигаться дальше, но если в течение двух лет, экономическая ситуация в стране зайдет в глухой угол, тогда я выйду в ноль, но останусь с квартирой. Тогда можно и сдавать. Ну а через много много лет, оставить ребенку квартиру. Ладно, это только мысли, теперь к делу. Интересно можно плюс минус спрогнозировать минимальную точку входа цены за квадрат в ЖК Выставочный от ИНТЕРГАЛ-БУД возле ВДНХ? Интересно выставят прайс больше штуки баксов за метр ? Цены на квартиры еще неизвестны. Продажи не начаты.
Vlad442 написав:Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам,
Современная модель Украины и бизнеса в Украине. Браво, Влад!!!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
X-Fresh написав:Проффесор как ты выжил на одну Зп?))))
Примерно так:
Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. Источник: https://censor.net.ua/n3092505
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Жека79 написав:улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?
С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.
moldashavanin написав:На фоне подорожания газа , на фоне развала жилищного фонда , на фоне подорожания всего и вся , Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?
Даже тут на ветке каждый второй. По поводу подорожания всего и вся - и доходы людей с 15-ого растут темпами, опережающими инфляцию, и аренда растет, в том числе и в долларе.