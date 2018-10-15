Додано: Пон 22 жов, 2018 07:45

Vlad442 написав: Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет. Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.

Не обратно не вернусьда и цены там подтянулись вверх, но дело не в этом, в Акценте сильно напрягал контингент, вырубливающий несущие стены чуть ли не каждую неделю, да и наличку нужно было провернуть летом. Сейчас, на данный момент,для меня важны такие составляющие: Проинвестировать- зафиксировать прибыль, выйти в кэш через два года и двигаться дальше, но если в течение двух лет, экономическая ситуация в стране зайдет в глухой угол, тогда я выйду в ноль, но останусь с квартирой. Тогда можно и сдавать. Ну а через много много лет, оставить ребенку квартиру. Ладно, это только мысли, теперь к делу. Интересно можно плюс минус спрогнозировать минимальную точку входа цены за квадрат в ЖК Выставочный от ИНТЕРГАЛ-БУД возле ВДНХ? Интересно выставят прайс больше штуки баксов за метр ? Цены на квартиры еще неизвестны. Продажи не начаты.