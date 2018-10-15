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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:45

  Vlad442 написав:Дочитал, что для вас Акцент пройденный этап. Откупайте обратно. Сейчас лучших вариантов нет.

Не обратно не вернусь :) да и цены там подтянулись вверх, но дело не в этом, в Акценте сильно напрягал контингент, вырубливающий несущие стены чуть ли не каждую неделю, да и наличку нужно было провернуть летом. Сейчас, на данный момент,для меня важны такие составляющие: Проинвестировать- зафиксировать прибыль, выйти в кэш через два года и двигаться дальше, но если в течение двух лет, экономическая ситуация в стране зайдет в глухой угол, тогда я выйду в ноль, но останусь с квартирой. Тогда можно и сдавать. Ну а через много много лет, оставить ребенку квартиру. Ладно, это только мысли, теперь к делу. Интересно можно плюс минус спрогнозировать минимальную точку входа цены за квадрат в ЖК Выставочный от ИНТЕРГАЛ-БУД возле ВДНХ? Интересно выставят прайс больше штуки баксов за метр ? Цены на квартиры еще неизвестны. Продажи не начаты.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 07:48

  necovi4 написав:
  moldashavanin написав:
Читаю вот это , думаю - Это какая-то параллельная реальность ? У вас настолько хорошая жизнь ?

Ну так себе, как и у всех пересичных, а что ? Есть предложение получше, куда пристроить 40-50 лишних куе, с возможностью подзаработать ?

... тільки в бізнес, але ним потрібно займатись щоденно...... - а от оренда - це майже пасивний бізнес.... :D (хоч дає менше активного...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам,

Современная модель Украины и бизнеса в Украине. Браво, Влад!!!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:Проффесор как ты выжил на одну Зп?))))

Примерно так:

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. Источник: https://censor.net.ua/n3092505
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  Жека79 написав:улетают за 9 однушки в панельке без ремонта? без кафеля в сан узле, без кухни, мебели, без техники. серьезно?

С очень простым ремонтом. Обшить пластиком санузел или покрасить по бетону, поставить самую дешевую кухню из Эпика за 2,5-3 тыс (есть и такие и неплохо служат). Напхать бу мебелью и техникой по минимуму. А если сдать арабским студентам, то можно и еще проще.

за 3000 в эпике уже ничего не купишь

https://27.ua/shop/kukhnya-nova-2-1-4m- ... kovok.html
https://27.ua/shop/kukhnya-yunona-1-6m- ... kovok.html
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Коммуналку арендатор оплачивает ?
Это цена на квартиры возле метро или даже на Троещине ?

Это цена в Акценте или соседнем комплексе рядом с метро.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:На фоне подорожания газа , на фоне развала жилищного фонда , на фоне подорожания всего и вся , Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?

Даже тут на ветке каждый второй.
По поводу подорожания всего и вся - и доходы людей с 15-ого растут темпами, опережающими инфляцию, и аренда растет, в том числе и в долларе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:
  Жека79 написав:
  moldashavanin написав:
Вы реально так думаете или это какая-то шутка ?


Ну как бы ветка о недвижимости. Скажите а что вы делаете на форуме недвижимости? Вы что думали тут обсуждают и о чем говорят? Кроме новостей из интернета давайте что то по теме ветки


На фоне подорожания газа , на фоне развала жилищного фонда , на фоне подорожания всего и вся , Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?
Газ тут играет околонулевую роль.
О каком развале жилищного фонда речь?
Faceless
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