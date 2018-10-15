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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2400240124022403>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:24

Может кому-то понадобится при выборе квартиры

Какие районы Киева является наиболее заселенными: обнародована карта
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204955207236939&set=a.3589367669876&type=3&theater
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:26

  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


республику адназначна
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:39

  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:49

  zzzzzz написав:Vlad442

И сколько еще в эту однушку за 40 в Акценте надо вложить что-бы сдавать за 9 ?

Перечитайте последние две-три страницы. Вы один раз задали вопрос, ответ на который был парой постов выше, теперь второй раз.
В Акценте однушки шли с ремонтом от застройщика, поэтому вложения минимальны.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 22 жов, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:49

О киевской власти и её отношении к жителям .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/22/7195854/
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Vlad442

И сколько еще в эту однушку за 40 в Акценте надо вложить что-бы сдавать за 9 ?

Перечитайте последние две-три страницы. Вы один раз задали вопрос, ответ на который был парой постов выше, теперь второй раз.
В Акценте однушки шли с ремонтом от застройщика, поэтому вложения минимальны.


Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?"
Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:55

  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:12

  Binimovich написав:
X-Fresh написав:скажите, а хрущи уже достигли дна в цене? или это только начало?
Хрущи и дальше будут дешеветь.


С вами согласны и на украинской правде.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/mat ... 8b74a71a7/
Спочатку це стане масовим явищем у кварталах хрущівської забудови. Чим менше громадян там будуть спроможними оплачувати утримання житла, тим дорожчим воно буде. Райони глибокого соціального депресняка – алкоголізм, наркоманія, бандитизм, хвороби і самогубства, у недалекій перспективі – голод. Єдиними закладами, що ще недовго процвітатимуть у цих депресивних районах, залишаться гральні салони та ломбарди. Серед українських міст лідером пошесті злиднів стане столиця. Тут найвищі споживчі ціни, тут системно душать малий і середній бізнес, знищуючи робочі місця, тут ще залишається "смачною" нерухомість, яку забиратимуть у банкрутів всілякі афельовані з владою напівбандитські арбітражні управляючі та колекторські фірми.

Пік мародерства може припасти на наступну п'ятирічну електорального циклу, що починається дев'ятнадцятого року.

Досочный бизнес по забиванию дверных и оконных проемов ракетой вверх :D
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:13

... для чого ПЕРЕСІЧНИМ великі незасклені лоджії? )))))

  _Mykola_ написав:
  zzzzzz написав:Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.

... однозначно склити! :D
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена? :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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