Какие районы Киева является наиболее заселенными: обнародована карта
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:24
Может кому-то понадобится при выборе квартиры
Какие районы Киева является наиболее заселенными: обнародована карта
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:26
республику адназначна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:39
Seven на осокорках не?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:49
Перечитайте последние две-три страницы. Вы один раз задали вопрос, ответ на который был парой постов выше, теперь второй раз.
В Акценте однушки шли с ремонтом от застройщика, поэтому вложения минимальны.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 22 жов, 2018 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:49
О киевской власти и её отношении к жителям .
Живите своим умом!
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:53
Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?"
Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:55
Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:12
С вами согласны и на украинской правде.
Спочатку це стане масовим явищем у кварталах хрущівської забудови. Чим менше громадян там будуть спроможними оплачувати утримання житла, тим дорожчим воно буде. Райони глибокого соціального депресняка – алкоголізм, наркоманія, бандитизм, хвороби і самогубства, у недалекій перспективі – голод. Єдиними закладами, що ще недовго процвітатимуть у цих депресивних районах, залишаться гральні салони та ломбарди. Серед українських міст лідером пошесті злиднів стане столиця. Тут найвищі споживчі ціни, тут системно душать малий і середній бізнес, знищуючи робочі місця, тут ще залишається "смачною" нерухомість, яку забиратимуть у банкрутів всілякі афельовані з владою напівбандитські арбітражні управляючі та колекторські фірми.
Пік мародерства може припасти на наступну п'ятирічну електорального циклу, що починається дев'ятнадцятого року.
Досочный бизнес по забиванию дверных и оконных проемов ракетой вверх
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:13
... для чого ПЕРЕСІЧНИМ великі незасклені лоджії? )))))
... однозначно склити!
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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