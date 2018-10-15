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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2400240124022403

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  grape написав:Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.

Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:14

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:
  zzzzzz написав:Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.

... однозначно склити! :D
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена? :lol:

А для чего вы её покупали?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:15

  Жека79 написав:
  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


Seven на осокорках не?

Ему позняки не подходят.

ПС
Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.
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