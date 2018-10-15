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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:14
grape написав:
Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.
Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:14
Долярчик написав: _Mykola_ написав: zzzzzz написав:
Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))
И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.
... однозначно склити!
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена?
А для чего вы её покупали?)
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:15
Жека79 написав: necovi4 написав:
Интересно услышать мнение
Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.
Seven на осокорках не?
Ему позняки не подходят.
ПС
Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.
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