Додано: Пон 22 жов, 2018 11:24

Serg-ik написав: grape написав: Республіку. Однозначно.

Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая? Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая?



инфраструктура будет в самой республике, а шо касается "8мин до метро" - сравните в час пик конечную теремки и левобережку

ну и левый берег есть левый берег



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.