Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Интересно услышать мнение Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.
Seven на осокорках не?
Ему позняки не подходят.
ПС Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.
_Mykola_ написав:[quoЧто-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))
И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты... Лучше уж стеклить.
... однозначно склити! - для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена?
А для чего вы её покупали?)[/quote] ... в першу чергу, Я купляв КВАРТИРУ для своєї сім'ї! - а так, як хороших варіантів було мало(бо б'ютжет був обмежений), то бралось, що було ДОСТУПНЕ!!! - а вже потім, на форумах дізнаєшся, що проблема/заборона скління ТАКА ГОСТРА! ... бо детально свій договір не вивчав там 12сторінок чи більше ..... хоч бачив той пунктик про "авторські права" на фасад..... але не думав, що він настільки серйозний..... - хоч думаю, що це все буде вирішувати ОСББ
.... і ще раз нагадую: Я ТІЛЬКИ ЗА ОДНОТИПНЕ СКЛІННЯ ВСЬОГО СТОЯКА! (а не так, як через дорого від моїх "авалонців" в новобуді від екодому.... - то блоками частково замуровують, то шклять, як хочуть...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
И сколько еще в эту однушку за 40 в Акценте надо вложить что-бы сдавать за 9 ?
Перечитайте последние две-три страницы. Вы один раз задали вопрос, ответ на который был парой постов выше, теперь второй раз. В Акценте однушки шли с ремонтом от застройщика, поэтому вложения минимальны.
Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?" Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
zzzzzz написав: Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?" Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.
Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Долярчик написав:... в першу чергу, Я купляв КВАРТИРУ для своєї сім'ї! - а так, як хороших варіантів було мало(бо б'ютжет був обмежений), то бралось, що було ДОСТУПНЕ!!! - а вже потім, на форумах дізнаєшся, що проблема/заборона скління ТАКА ГОСТРА! ... бо детально свій договір не вивчав там 12сторінок чи більше ..... хоч бачив той пунктик про "авторські права" на фасад..... але не думав, що він настільки серйозний..... - хоч думаю, що це все буде вирішувати ОСББ
.... і ще раз нагадую: Я ТІЛЬКИ ЗА ОДНОТИПНЕ СКЛІННЯ ВСЬОГО СТОЯКА! (а не так, як через дорого від моїх "авалонців" в новобуді від екодому.... - то блоками частково замуровують, то шклять, як хочуть...)
Всі херячать багатоквартирний будинок за який вони самі і заплатили. Херяч і ти. Ти що гірший? Це ж заради сім'ї. Це питання твого виживання. Картопля зимою на незаскленому балконі замерзне, помідори... Зи. Дивився орла і решку Єреван. Нс фоні всеохоплючуюго п...ца Новий район в центрі. Жодного кондиціонера і заскленного балкону. Не довго залишилося армянам. Або вимерзнуть, або згорять від жари.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 22 жов, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
necovi4 написав:Интересно услышать мнение Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.
Seven на осокорках не?
Ему позняки не подходят.
ПС Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.