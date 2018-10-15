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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24012402240324042405>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:14

  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:
  zzzzzz написав:Что-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.

... однозначно склити! :D
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена? :lol:

А для чего вы её покупали?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:15

  Жека79 написав:
  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


Seven на осокорках не?

Ему позняки не подходят.

ПС
Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19

  Serg-ik написав:
  grape написав:Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.

Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая?

На окружной неплохая инфраструктура: песок, камень, лес можно прямо с камазов брать. Возле метро теремки докупить остальное.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:24

  Serg-ik написав:
  grape написав:Республіку. Однозначно.
Крім самого об'єкту та відстані до метро я ще б дивилась на те що є, зокрема інфраструктуру, в радіусі 1-2 км.

Вокруг Республики инфраструктура есть и она лучше, чем вокруг Галактики? Какая?


инфраструктура будет в самой республике, а шо касается "8мин до метро" - сравните в час пик конечную теремки и левобережку
ну и левый берег есть левый берег

зы: но это шо касается безальтернативного выбора из двух вариантов, но вообще абсолютно согласен с хьюмом - в этом бюджете под аренду лучший выбор это вторичка
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:32

Все по-справедливому!

  Kostia написав:
  Долярчик написав:
  _Mykola_ написав:[quoЧто-бы выйти утром на балкон с сигареткой и чашечкой кофе ))

И чтобы этот дым вдыхали еще три этажа... Особенно в теплое время когда на проветривание все окна открыты...
Лучше уж стеклить.

... однозначно склити!
- для чого така велика лоджія(курілка? ) в 5м2+ ще й не засклена? :lol:

А для чего вы её покупали?)[/quote]
... в першу чергу, Я купляв КВАРТИРУ для своєї сім'ї!
- а так, як хороших варіантів було мало(бо б'ютжет був обмежений), то бралось, що було ДОСТУПНЕ!!! - а вже потім, на форумах дізнаєшся, що проблема/заборона скління ТАКА ГОСТРА! :shock:
... бо детально свій договір не вивчав :lol: там 12сторінок чи більше :mrgreen:..... хоч бачив той пунктик про "авторські права" на фасад..... але не думав, що він настільки серйозний..... - хоч думаю, що це все буде вирішувати ОСББ :D

.... і ще раз нагадую: Я ТІЛЬКИ ЗА ОДНОТИПНЕ СКЛІННЯ ВСЬОГО СТОЯКА! (а не так, як через дорого від моїх "авалонців" в новобуді від екодому.... - то блоками частково замуровують, то шклять, як хочуть...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Vlad442

И сколько еще в эту однушку за 40 в Акценте надо вложить что-бы сдавать за 9 ?

Перечитайте последние две-три страницы. Вы один раз задали вопрос, ответ на который был парой постов выше, теперь второй раз.
В Акценте однушки шли с ремонтом от застройщика, поэтому вложения минимальны.


Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?"
Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:55

  Alex_V_K_79 написав:
zzzzzz написав:
Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?"
Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.


Получается с актива ценой 45 к.$
В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения.
Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:56

  Долярчик написав:... в першу чергу, Я купляв КВАРТИРУ для своєї сім'ї!
- а так, як хороших варіантів було мало(бо б'ютжет був обмежений), то бралось, що було ДОСТУПНЕ!!! - а вже потім, на форумах дізнаєшся, що проблема/заборона скління ТАКА ГОСТРА! :shock:
... бо детально свій договір не вивчав :lol: там 12сторінок чи більше :mrgreen:..... хоч бачив той пунктик про "авторські права" на фасад..... але не думав, що він настільки серйозний..... - хоч думаю, що це все буде вирішувати ОСББ :D

.... і ще раз нагадую: Я ТІЛЬКИ ЗА ОДНОТИПНЕ СКЛІННЯ ВСЬОГО СТОЯКА! (а не так, як через дорого від моїх "авалонців" в новобуді від екодому.... - то блоками частково замуровують, то шклять, як хочуть...)

Всі херячать багатоквартирний будинок за який вони самі і заплатили. Херяч і ти. Ти що гірший? Це ж заради сім'ї. Це питання твого виживання.
Картопля зимою на незаскленому балконі замерзне, помідори...
Зи. Дивився орла і решку Єреван. Нс фоні всеохоплючуюго п...ца Новий район в центрі. Жодного кондиціонера і заскленного балкону. Не довго залишилося армянам. Або вимерзнуть, або згорять від жари.
Востаннє редагувалось Первый в Пон 22 жов, 2018 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:59

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:08

  hume написав:
  Жека79 написав:
  necovi4 написав:Интересно услышать мнение :) Какой объект бы взяли,если бы стоял выбор, за 40куе ? Республику 39 квадратов без чистовой отделки или Галактику от Столицы на левом берегу, но 49 квадратов тоже без чистовой. И там и там, сдача середина двадцатого года. И метро 8 мин ходьбы.


Seven на осокорках не?

Ему позняки не подходят.

ПС
Я бы искал ушатанную в хлам вторичку в 3х минутах от метро. Привёл бы в порядок за 3 месяца и сдал бы. По моему мнению это лучше, чем идти на компромисс между адовым ульем и зажопьем.

Ось, 3 хв до метро https://www.lun.ua/a/353814079/redirect ... Position=9
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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