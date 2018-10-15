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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2402240324042405>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:11

Frant
Это еще хороший вариант, потолки 2,90 а не 2,40-2,50
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:16

  zzzzzz написав:Frant
Это еще хороший вариант, потолки 2,90 а не 2,40-2,50

Стелі 2,95 м
Хрущосталінка.
Кімнати суміжні, санвузол об,єднаний.
Будинок 1952 року)))
Ремонт виконаний на 1/3)))
Налітай і купляй)))

До речі, продається вже 5 місяців.
Жоден таксист, електрик чи парковщик не клюнув :mrgreen: )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:26

  zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$
В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения.
Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?

Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн.
ПС
Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь
А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:37

говорят ирпень
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:47

  kingkongovets написав:говорят ирпень
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Так ще й знапівпідвалом людини мухи. В напівпідвалі тре вікно з виносом робити:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:52

  Первый написав:Так ще й знапівпідвалом людини мухи. В напівпідвалі тре вікно з виносом робити:-)


там смело можно пристроечку мастырить

зы: а как у них газ подключен? один счетчик на всех?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:55

  zzzzzz написав:О киевской власти и её отношении к жителям .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/22/7195854/


электричка разве управляется киевской властью? это УЗ
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:56

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
  Жека79 написав:Ну как бы ветка о недвижимости. Скажите а что вы делаете на форуме недвижимости? Вы что думали тут обсуждают и о чем говорят? Кроме новостей из интернета давайте что то по теме ветки


На фоне подорожания газа , на фоне развала жилищного фонда , на фоне подорожания всего и вся , Люди готовые инвестировать в жилье с целью аренды ? кто эти мифические арендодатели ?
Газ тут играет околонулевую роль.
О каком развале жилищного фонда речь?


Это самое создание ОСББ .
Мне понравилась фраза одного чиновника
- мы спишем , с нашего баланса , ваш дом .
- вы возьмите ваш дом на баланс вашего ОСББ а мы вам поможем .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:01

  trololo написав:
  zzzzzz написав:О киевской власти и её отношении к жителям .
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/22/7195854/


электричка разве управляется киевской властью? это УЗ


какая разница - главное шоп вентилятор впустую не молотил
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 22 жов, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:01

  kingkongovets написав:Зображення

Вид из окна не соответствует, там должен быть вид на Богатырскую и пивзавод. :lol:

https://www.google.com.ua/maps/@50.5179 ... 312!8i6656
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