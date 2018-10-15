Frant
Это еще хороший вариант, потолки 2,90 а не 2,40-2,50
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:11
Frant
Это еще хороший вариант, потолки 2,90 а не 2,40-2,50
Живите своим умом!
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:16
Стелі 2,95 м
Хрущосталінка.
Кімнати суміжні, санвузол об,єднаний.
Будинок 1952 року)))
Ремонт виконаний на 1/3)))
Налітай і купляй)))
До речі, продається вже 5 місяців.
Жоден таксист, електрик чи парковщик не клюнув )))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:26
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн.
ПС
Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь
А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:37
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:47
Так ще й знапівпідвалом людини мухи. В напівпідвалі тре вікно з виносом робити:-)
Всім процвітання!
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:52
там смело можно пристроечку мастырить
зы: а как у них газ подключен? один счетчик на всех?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:55
электричка разве управляется киевской властью? это УЗ
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:56
Это самое создание ОСББ .
Мне понравилась фраза одного чиновника
- мы спишем , с нашего баланса , ваш дом .
- вы возьмите ваш дом на баланс вашего ОСББ а мы вам поможем .
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:01
какая разница - главное шоп вентилятор впустую не молотил
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 22 жов, 2018 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:01
Вид из окна не соответствует, там должен быть вид на Богатырскую и пивзавод.
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