Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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электричка разве управляется киевской властью? это УЗ
какая разница - главное шоп вентилятор впустую не молотил
Ага, управляет УЗ а тарифы подписывает Кличко, парадокс
Кличко подписал распоряжение о подорожании в Киеве проезда в общественном транспорте с 14 июляС 14 июля в киевском метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке подорожает проезд. Теперь за проезд в общественном транспорте столицы придется платить по 8 гривен.
Об этом KV стало известно из распоряжения Киевской горгосадминистрации (КГГА) № 1147 от 05.07.2018.
Распоряжение было зарегистрировано в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве 6 июля.
zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн. ПС Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
Да чего - если в 2016м сдать зелень(100куе) в начале года "па27.5" и крутить гривневый депозит, то и 30000 аренды платить можно(вопрос только какую элитку снимешь сейчас за эти деньги). Влёт на росте курса пока минимален, прогнозун Уну третий год "33" обещает, сомневаюсь что ближайшие пять лет(типа второй срок) мы 40 даже увидим, не то что кратный девал.
zzzzzz написав:Ага, управляет УЗ а тарифы подписывает Кличко, парадокс
Ну а троллейбусами управляет КиевПастранс а тарифы подписывает "Кличко" Маршрутками управляет вообще частные структуры но тарифы регулируются местными властями. В чем парадокс?
zzzzzz написав:А Кличко тут вообще ни при чем, да Кинговец ?
А при чем тут что Кличко что Конговец? Вагоны в таком состоянии, что на ходу остается все меньше. У троещинцев вообще логика отсутствует: "нам трудно влезть в электричку так давайте вообще все движение раком поставим". Идиоты. До 2012 когда электрички вообще не было - страдали молча. Все прекрасно знали и знают транспортную проблему Трои.
zzzzzz написав:Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?" Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.
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Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12. За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть. Переделать сантехнику - 3000. Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000. Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской. Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000. Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000. 5000 запаса на непредсказуемые работы. Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11.
zzzzzz написав:Получается с актива ценой 45 к.$ В месяц можно получить аренду 9000 грн ( 9000/28,1=320$ * 12=3843$) что равняется доходности на актив 8,5% годовых при условии 100% заполняемости за год и без учета расходов на поддержание исправности наполнения. Интерсно, а кто-то вкладывает в расчет амортизацию на ремонт ?
Сегодня 9ть, завтра 12ть, а потом, может быть и 8мь кгрн. ПС Куда то пропали люди, которые снимали "элитку" с депо в 100 куе. Ох сколько гонору было, можно снимать квартиру за 200, 300, 500 тыщь А сейчас и зассаный хрущ не снимешь, хотя зассаный можно
Да чего - если в 2016м сдать зелень(100куе) в начале года "па27.5" и крутить гривневый депозит, то и 30000 аренды платить можно(вопрос только какую элитку снимешь сейчас за эти деньги). Влёт на росте курса пока минимален, прогнозун Уну третий год "33" обещает, сомневаюсь что ближайшие пять лет(типа второй срок) мы 40 даже увидим, не то что кратный девал.
Точно. Залишилось 100куе відкладених на хату обміняти на грн і покласти в банк на нерозривний депо.
zzzzzz написав:Ага, управляет УЗ а тарифы подписывает Кличко, парадокс
Ну а троллейбусами управляет КиевПастранс а тарифы подписывает "Кличко" Маршрутками управляет вообще частные структуры но тарифы регулируются местными властями. В чем парадокс?
КГГА всегда включает дурака
в Мининфраструктуры говорят, что лицензию перевозчикам выдает их ведомство, но услуги частных перевозок заказывает город. «КГГА выбирает компании, которые будут на них работать. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен следить за выполнением конкурсных условий, в том числе и за техническим состоянием транспорта. А в случае несоответствия нормам — разорвать с перевозчиком договор. В каком состоянии автобусы выходят на маршрут — в сфере контроля департамента»
zzzzzz написав:А Кличко тут вообще ни при чем, да Кинговец ?
А при чем тут что Кличко что Конговец? Вагоны в таком состоянии, что на ходу остается все меньше. У троещинцев вообще логика отсутствует: "нам трудно влезть в электричку так давайте вообще все движение раком поставим". Идиоты. До 2012 когда электрички вообще не было - страдали молча. Все прекрасно знали и знают транспортную проблему Трои.
Перекрытие путей я не буду комментировать, да это противозаконно.Но состояние людей тоже можно понять, да с точки зрения закона они совершили правонарушение, с другой стороны таким образом удалось создать общественный резонанс и привлечь внимание к данному вопросу. Знаете действия КГГА очень напоминают действия Президента. Когда надо перед камерами перерезать ленточки, то пожалуйста, а потом от ответственности все умывают руки.
Вот видео где Кличко перед камерами пиариться на запуске городской электричке. Рекомендую посмотреть.
zzzzzz написав:Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?" Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12. За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть. Переделать сантехнику - 3000. Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000. Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской. Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000. Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000. 5000 запаса на непредсказуемые работы. Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11.
Откуда цифра 10м2 плитки? Площадь санузла по полу минимум 5м2. Далее стены--при длине 2.5 и высоте 2,6=6,5м2 --это одна стена. У нас их три(даже 4--ещё та где вход, но выкинем на входную дверь. ) итого 6,5*3=19.5м2 +5м2 пол =24.5 м2 + вокруг двери ещё пару метров. Итого минимум 27-28м2 кафеля в санузел. Дальше--покрасить за 2тыс грн Вы серьёзно? Прямо по бетону кисточкой? Без выравнивания, без штукатурки старт/финиш/грунтовки, просто возьмёте и покрасите? Я даже не хочу продолжать, как сделаете то отпишите плиз по результату
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
zzzzzz написав:Влад я прочитал и поэтому написал "сколько еще надо вложить?" Мой вопрос подразумевал сколько надо вложить что-бы квартира была готова для сдачи , минимальное наполнение мебелью и бытовой техникой. ( 1-2-3-4 к.юсд ) ?
До 5 за все и типа красиво и современно будет.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12. За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть. Переделать сантехнику - 3000. Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000. Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской. Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000. Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000. 5000 запаса на непредсказуемые работы. Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11.
Сантехника це в доларах чи грн? Якщо в грн то сантехніки просто плюнуть в лице. Плиточник на 5 кгрн просто не прийде скласти плитку. Ваапще.... Про бу меблі не в курсі.