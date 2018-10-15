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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:39
Первый написав:
Сантехника це в доларах чи грн? Якщо в грн то сантехніки просто плюнуть в лице.
Плиточник на 5 кгрн просто не прийде скласти плитку. Ваапще....
Про бу меблі не в курсі.
человек фантазирует не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:43
kingkongovets написав: Первый написав:
Сантехника це в доларах чи грн? Якщо в грн то сантехніки просто плюнуть в лице.
Плиточник на 5 кгрн просто не прийде скласти плитку. Ваапще....
Про бу меблі не в курсі.
человек фантазирует не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое
трибека номер два
Я тож не здав. Просто в Харкові можливо трішки по іншому. В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?) Навіть говорити не будуть. Зовсім. (Привіт середньомісячній 13кгрн).
По 200 грн за квадрат будуть скласти плитку якщо додасть ще штукатурку стіни по 100, розшивку, підйом, кутки і отвори за окрему плату і ще щоб мінімальний обсяг був. І в черзі постояти.
Зи. Мова йде про сяк так.
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 22 жов, 2018 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:48
Первый написав: kingkongovets написав: Первый написав:
Сантехника це в доларах чи грн? Якщо в грн то сантехніки просто плюнуть в лице.
Плиточник на 5 кгрн просто не прийде скласти плитку. Ваапще....
Про бу меблі не в курсі.
человек фантазирует не сдав в своей жизни ни одной квартиры в новострое
трибека номер два
Я тож не здав. Просто в Харкові можливо трішки по іншому. В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?) Навіть говорити не будуть. Зовсім. (Привіт середньомісячній 13кгрн).
По 200 грн за квадрат будуть скласти плитку якщо додасть ще штукатурку стіни по 100, розшивку, підйом, кутки і отвори за окрему плату і ще щоб мінімальний обсяг був. І в черзі постояти.
Зи. Мова йде про сяк так.
Всё норм, зачем вы рушите замки?. Может в Харькове и красят по обойкам, но в Киеве то точно нет.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:49
... якщо робити "все своїми руками" - то можна вкластись в тих 1400$
- а так, то справді на малий об'єм роботи, навіть, криворукі "майстри" не погодяться прийти... - хіба що по "підвищеному ціннику"!
....тож, закочуємо рукави і..... самі-самі-самі)))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:57
zzzzzz написав:
КГГА всегда включает дурака:
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА должен следить за выполнением конкурсных условий, в том числе и за техническим состоянием транспорта. А в случае несоответствия нормам — разорвать с перевозчиком договор.
Зашибись. Пусть разорвет договор с УЗ, потому что электричка не соответствует требованиям. Всем сразу же станет лучше.
zzzzzz написав:
Перекрытие путей я не буду комментировать, да это противозаконно.Но состояние людей тоже можно понять, да с точки зрения закона они совершили правонарушение, с другой стороны таким образом удалось создать общественный резонанс и привлечь внимание к данному вопросу.
Я не о противозаконности даже. Группа идиотов решила, что раз они "страдают" из-за транспортной проблемы, надо чтобы пострадало еще больше - все те, кто ехал этот день более поздней электричкой, и в итоге застрял на час. Для привлечения внимания и резонанса есть СМИ.
zzzzzz написав:
Вот видео где Кличко перед камерами пиариться на запуске городской электричке.
Рекомендую посмотреть.
Да пусть пиарится, у политиков это неотъемлемый элемент. Электричка несколько облегчила транспортную проблему Трои? Да. Даже Захар было рассказывал как удобно и быстро с Милославской на скоростном трамвае до электрички, а на ней на правый берег. С ней стало лучше? Да.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:59
Долярчик написав:
... якщо робити "все своїми руками" - то можна вкластись в тих 1400$
- а так, то справді на малий об'єм роботи, навіть, криворукі "майстри" не погодяться прийти... - хіба що по "підвищеному ціннику"!
....тож, закочуємо рукави і..... самі-самі-самі)))
Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками? Якщо менше, ніж заробите - то краще йдіть у ремонтники.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:18
Долярчик написав:
... якщо робити "все своїми руками" - то можна вкластись в тих 1400$
- а так, то справді на малий об'єм роботи, навіть, криворукі "майстри" не погодяться прийти... - хіба що по "підвищеному ціннику"!
....тож, закочуємо рукави і..... самі-самі-самі)))
Чому о 00.00 працює перфлратор? То долярчик робить ремонт. Адже в день він працює на основній роботі.
Чи можна зробити так щоб по ночах не було ремонтів? Можна, але в цп, рт і т.д.
Тому громадяни не скаржимося, а слухаємо як херячать Ваш будинок.
Всім процвітання!
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