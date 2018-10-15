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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:30
Первый написав:
Я тож не здав. Просто в Харкові можливо трішки по іншому. В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?) Навіть говорити не будуть. Зовсім. (Привіт середньомісячній 13кгрн).
По 200 грн за квадрат будуть скласти плитку якщо додасть ще штукатурку стіни по 100, розшивку, підйом, кутки і отвори за окрему плату і ще щоб мінімальний обсяг був. І в черзі постояти.
Зи. Мова йде про сяк так.
Можно попробовать через кабанчика, там есть люди которые спецом ходят на малые объемы работ, типа приехал-поработал-деньги получил-уехал, но высокого качества естественно не будет.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:33
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 22 жов, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:34
4e4ensxe написав: Первый написав:
Чому о 00.00 працює перфлратор? То долярчик робить ремонт. Адже в день він працює на основній роботі.
ну а как по другому быть?
если человек не имеет средств что бы нанять людей? будет делать сам .
или ему в хруще с совковым ремонтом жить?
Так і буде. Я просто константував факт.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43
Faceless написав:
Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками? Якщо менше, ніж заробите - то краще йдіть у ремонтники.
1)...на львівській гілці це питання вже піднімалось: - справді, це все залежить, скільки людина заробляє.... і від того вже відштовхуватись: чи вигідно робити самому, чи заплатити майстрам!
2)...а ще, це вигідно робити людині, яка має багато вільного часу, так як "сидить на пасивному доході"
Первый написав:
Чому о 00.00 працює перфлратор? То долярчик робить ремонт. Адже в день він працює на основній роботі.
Чи можна зробити так щоб по ночах не було ремонтів? Можна, але в цп, рт і т.д.
Тому громадяни не скаржимося, а слухаємо як херячать Ваш будинок.
1) Ні! - порушувати своїм ремонтом "робочий годинний режим" у новобудові - Долярчик НЕ буде!- так, як в самого є дитина і все чудово розумію!
2)...- і ремонт будуть робити родичі, а Я лише - час-від-часу буду їм допомагати..... - буду брати 1-2дні вихідних в тиждень...... та й зранку, чи ввечері можна робити якусь "тиху" роботу...... наприклад, грунтувати/малювати стіни/стелю.... прикручувати плафони/розетки..... монтувати змішувачі......і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43
Первый написав:
В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?)
Там сантехника сделана. Ее нужно просто подправить - переделать кое-что.
То же и с покраской комнат. Поклеены обои под покраску, которые нужно просто прокатать. Потолки покрашены.
Может чуть ошибся в рассчетах на скорую руку, неправильно площадь посчитал. На самом деле дам будет около 15 метров, про печку забыл. Главное порядок цифр. Там не 5 и не 10 тыс долларов.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45
4e4ensxe написав: Faceless написав:
Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками?
на 2012 год экономия 6К долларов - за три месяца
потерь нет
летом самостоятельно делал косметику + сантехнику в квартире (не в Украине) так вот экономия на работе более 10К евро .
так что если руки не оттуда откуда ноги то все можно сделать
Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 15:53
Faceless написав:
Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.
я думаю что он не очень успешный предприниматель .
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:10
4e4ensxe написав:
я думаю что он не очень успешный предприниматель .
Если сумел заработать, на свою новостройку сам, то не такой уже и плохой, предприниматель.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:13
4e4ensxe написав:
я думаю что он не очень успешный предприниматель
Ну на фоне местных успешных лендлордов, быть успешным...очень тяжко
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:14
4e4ensxe написав: Faceless написав:
Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.
я думаю что он не очень успешный предприниматель .
А успешные предприниматели это которые берут кредиты в банках, потом через суды выводят залоги и идут в депутаты ?
Живите своим умом!
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