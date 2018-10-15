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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2405240624072408>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:30

  Первый написав:Я тож не здав. Просто в Харкові можливо трішки по іншому. В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?) Навіть говорити не будуть. Зовсім. (Привіт середньомісячній 13кгрн).
По 200 грн за квадрат будуть скласти плитку якщо додасть ще штукатурку стіни по 100, розшивку, підйом, кутки і отвори за окрему плату і ще щоб мінімальний обсяг був. І в черзі постояти.
Зи. Мова йде про сяк так.

Можно попробовать через кабанчика, там есть люди которые спецом ходят на малые объемы работ, типа приехал-поработал-деньги получил-уехал, но высокого качества естественно не будет. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:33

Царь-балконы :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://www.facebook.com/pg/%D0%A6%D0%B ... e_internal


Шедевр дворовой архитектуры , ору просто )))
https://www.facebook.com/20794984889736 ... =3&theater
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 22 жов, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:34

  4e4ensxe написав:
  Первый написав:Чому о 00.00 працює перфлратор? То долярчик робить ремонт. Адже в день він працює на основній роботі.


ну а как по другому быть?
если человек не имеет средств что бы нанять людей? будет делать сам .
или ему в хруще с совковым ремонтом жить?

Так і буде. Я просто константував факт.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43

.. не такий поганий Долярчик, як його малюють©

  Faceless написав:Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками? Якщо менше, ніж заробите - то краще йдіть у ремонтники.

1)...на львівській гілці це питання вже піднімалось: - справді, це все залежить, скільки людина заробляє.... і від того вже відштовхуватись: чи вигідно робити самому, чи заплатити майстрам!
2)...а ще, це вигідно робити людині, яка має багато вільного часу, так як "сидить на пасивному доході"
  Первый написав:Чому о 00.00 працює перфлратор? То долярчик робить ремонт. Адже в день він працює на основній роботі.
Чи можна зробити так щоб по ночах не було ремонтів? Можна, але в цп, рт і т.д.
Тому громадяни не скаржимося, а слухаємо як херячать Ваш будинок.

1) Ні! - порушувати своїм ремонтом "робочий годинний режим" у новобудові - Долярчик НЕ буде!- так, як в самого є дитина і все чудово розумію!
2)...- і ремонт будуть робити родичі, а Я лише - час-від-часу буду їм допомагати..... - буду брати 1-2дні вихідних в тиждень...... та й зранку, чи ввечері можна робити якусь "тиху" роботу...... наприклад, грунтувати/малювати стіни/стелю.... прикручувати плафони/розетки..... монтувати змішувачі......і т. п.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:В Києві за пропозицію зробити всю сантехніку за 3 кгрн (робота, до речі, а матеріали?)

Там сантехника сделана. Ее нужно просто подправить - переделать кое-что.
То же и с покраской комнат. Поклеены обои под покраску, которые нужно просто прокатать. Потолки покрашены.

Может чуть ошибся в рассчетах на скорую руку, неправильно площадь посчитал. На самом деле дам будет около 15 метров, про печку забыл. Главное порядок цифр. Там не 5 и не 10 тыс долларов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:45

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Скільки втратите у своєму бізнесі (основний дохід) поки будете то робити своїми руками?


на 2012 год экономия 6К долларов - за три месяца
потерь нет

летом самостоятельно делал косметику + сантехнику в квартире (не в Украине) так вот экономия на работе более 10К евро .

так что если руки не оттуда откуда ноги то все можно сделать

Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:53

  Faceless написав:Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.


я думаю что он не очень успешный предприниматель .
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:10

  4e4ensxe написав:я думаю что он не очень успешный предприниматель .

Если сумел заработать, на свою новостройку сам, то не такой уже и плохой, предприниматель.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:я думаю что он не очень успешный предприниматель


Ну на фоне местных успешных лендлордов, быть успешным...очень тяжко
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:14

  4e4ensxe написав:
  Faceless написав:Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.


я думаю что он не очень успешный предприниматель .



А успешные предприниматели это которые берут кредиты в банках, потом через суды выводят залоги и идут в депутаты ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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