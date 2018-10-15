Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:15
Vlad442
Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.
Всім процвітання!
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:25
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... саме так.... - тільки працюю по-різному 7-8-9год/день
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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