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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2405240624072408

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:15

Vlad442 Зображення
Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:25

  _Mykola_ написав:Если сумел заработать, на свою новостройку сам, то не такой уже и плохой, предприниматель.


у меня тестировщик за 3 года заработал на варшавский
нашли чем гордится
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А успешные предприниматели это которые берут кредиты в банках, потом через суды выводят залоги и идут в депутаты ?


это самые успешные
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Может вы не знакомы с легендой Долярчика. Он - предприниматель, имеет небольшой магазин и сам же в нем работает продавцом. Без выходных и вероятно поболее, чем с 9 до 18.

... саме так.... - тільки працюю по-різному 7-8-9год/день
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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