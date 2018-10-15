Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:15
Vlad442
Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).
Не верю на десятки кгрн.
Всім процвітання!
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:25
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... саме так.... - тільки працюю по-різному 7-8-9год/день
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:49
.... ну не знаю..... якщо порівнювати мою жінку з двома дипломами, один з яких ЧЕРВОНИЙ і мене - БЕЗ дипломів..... - то все ж таки Я цим (купівля квартири) горжусь!
.... та й інших таких, як Я - спостерігаю мало..... - всім, або спадщина "впала", або батьки з Італії/Португалії допомогли..... або мають ВЕЛИКІ бізнеси... і т. п.
... а Я заробив САМ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:52
Вам дали відповідь, Serg-ik. Ще добавлю на користь Республіки. ІМХО.
Є куди піти/поїхати під настрій прогулятись самим або з дітьми оскільки близько колишній ВДНХ, парк Рильського, хочеш природи більше то в Пирогово. Біля Галактики такої кількості природи не знаю.
+/- недалеко деякі корпуса Шевченка і вже дітям які виросли близько на підготовчі курси або навчання. Біля Галактики такого нема.
А загалом, Serg-ik, собі квартиру шукайте по своїх критеріях. Вам у ній жити. Тільки свої бажання-вимоги підтверджуйте фінансово.
Востаннє редагувалось grape в Пон 22 жов, 2018 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:53
Долярчик
Тех кто с нуля заработал самостоятельно и купил без поддержки/спадщины со стороны, не так уж и много.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:49
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2 айрмакс
русановский канал, 1967й год
а вот 1961й
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... ото Я і мав на увазі!
- спочатку створив бізнес з нуля(тільки трохи позичив в тата, але вже через рік віддав! )....- одночасно поставивши ціль "купити житло"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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