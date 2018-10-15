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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:14
Долярчик написав:
... а Я заробив САМ!
приймачок, если у тебя комплекс неполноценности и по-жизни некому хвалить твои невероятные успехи, то тут тебе всегда помогут добрым словом, рагулёнок ты наш.
мы тобой гордимся.
а теперь успокойся и прекрати сам себе сосать конец.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:15
Жека79 написав: Vlad442 написав:
Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12.
За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть.
Переделать сантехнику - 3000.
Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000.
Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской.
Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000.
Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000.
5000 запаса на непредсказуемые работы.
Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом
, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11
.
Откуда цифра 10м2 плитки? Площадь санузла по полу минимум 5м2. Далее стены--при длине 2.5 и высоте 2,6=6,5м2 --это одна стена. У нас их три(даже 4--ещё та где вход, но выкинем на входную дверь. ) итого 6,5*3=19.5м2 +5м2 пол =24.5 м2 + вокруг двери ещё пару метров. Итого минимум 27-28м2 кафеля в санузел. Дальше--покрасить за 2тыс грн
Вы серьёзно? Прямо по бетону кисточкой? Без выравнивания, без штукатурки старт/финиш/грунтовки, просто возьмёте и покрасите?
Я даже не хочу продолжать, как сделаете то отпишите плиз по результату
Мне всегда нравится читать теоретиков(розовоочковых?
)
Когда теоретики сталкиваются с суровой реальностью куда девается их уверенность?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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