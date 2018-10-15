Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12. За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть. Переделать сантехнику - 3000. Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000. Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской. Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000. Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000. 5000 запаса на непредсказуемые работы. Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11.
Откуда цифра 10м2 плитки? Площадь санузла по полу минимум 5м2. Далее стены--при длине 2.5 и высоте 2,6=6,5м2 --это одна стена. У нас их три(даже 4--ещё та где вход, но выкинем на входную дверь. ) итого 6,5*3=19.5м2 +5м2 пол =24.5 м2 + вокруг двери ещё пару метров. Итого минимум 27-28м2 кафеля в санузел. Дальше--покрасить за 2тыс грн Вы серьёзно? Прямо по бетону кисточкой? Без выравнивания, без штукатурки старт/финиш/грунтовки, просто возьмёте и покрасите? Я даже не хочу продолжать, как сделаете то отпишите плиз по результату
Мне всегда нравится читать теоретиков(розовоочковых? ) Когда теоретики сталкиваются с суровой реальностью куда девается их уверенность?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Первый написав:Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).Не верю на десятки кгрн.
"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
зы: даже страшно было спросить за сколько викинг-плиточник может положить 1м2 плитки
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Первый написав:Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).Не верю на десятки кгрн.
"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
зы: даже страшно было спросить за сколько викинг-плиточник может положить 1м2 плитки
А кстати ничем не чревато самодеятельность без лицензии?
Vlad442 написав:Если вложить 5, то будет все красиво и современно и ценовой диапазон сдачи будет уже 11-12. За при сдаче за 9 это жлоб ремонт. Я в этом не специалист, но попытаюсь прикинуть. Переделать сантехнику - 3000. Положить самую дешевую плитку, или криво покрасить или обшить пластиком, 10 метров квавдратных, пусть по 500 гривен за метр материал, плюс работа. 5000. Покрасить кухню комнату. ХЗ, пусть 2000 гривен вместе с краской. Мелочи, лампочки, люстры, секретка замка, крючки, мойка и смеситель на кухню из самого дешевого сегмента, пусть 5000. Кухонный стол с табуретками 1000, бу холодильник 5000, кухня из Эпика со сборкой 4000, шкаф бу с перевозкой 5000, диван бу с перевозкой 5000, стиралка бу 3000. 5000 запаса на непредсказуемые работы. Итого 40000 или 1400 долларов. При этом я брал не самые минимальные цены. Если делать не самый жлоб и брать все новое, но эконом, будет до 2000 уе и ориентировачная цена сдачи 10-11.
Влад, свежий пример: Человек сделал ремонт под аренду (ценовой сегмент выше 1000 у.е. в месяц). В мебель- технику вложился не кисло, но на разводке сантехники решил сэкономить. Спаяли ему полипропиленом... и на редукторы пожлобился, а давление в стояках больше 5 бар. Полипропилен естественно потек... (ну не любит он давление, и не место ему в высотных домах). Сума нанесенных убытков и ему и нескольким нижним квартирам просто писец. Ремонты везде непростые. Цена вполне рабочего редуктора 600 грн. Это я к тому веду, что на сантехнике и электрике экономить это как сцать вверх лежа. Комплект нормальных фитингов, труб, качественной канализации (без смесителей) как не крути, 350-400 евро потянет (без стоимости работ) и это если нет особых извращений.
Прохожий написав:"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
Мне от интересно, Евро в Норвегии с какого года ходит?
Первый написав:Vlad442 Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка). Не верю на десятки кгрн.
Если оставить сантехприборы "от застройщика" + дешевая плитка и особо не придираться к мастерству плиточника, то можно вполне вложится в 1500 у.е. ПС. У меня сейчас прицел по стоимости очень тонко настроен.
Первый написав:Я не верю в полную стоимость ремонта вот етой ванной комнати в 8 кгрн (3 сантехника и 5 плитка).Не верю на десятки кгрн.
"вести с полей"(с) Норвегия, суровый викинг-сантехник зарядил за замену механизма слива в горшке 150ойро, сам механизм "всего" 89ойро, итого был послан "пересичными" которые сами произвели замену в течении 15мин, хотя сам девайс таки пришлось купить...
зы: даже страшно было спросить за сколько викинг-плиточник может положить 1м2 плитки
А кстати ничем не чревато самодеятельность без лицензии?
если руки не из .опы то ничем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский